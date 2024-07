Governo entrega sementes de arroz do programa Sementes do Futuro

O governador Fábio Mitidieri, acompanhado do secretário de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, e do presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, participam de solenidades para entrega de sementes de arroz a agricultores de municípios do baixo São Francisco, nesta sexta-feira, 12.. Essa é mais uma etapa do programa de distribuição de sementes certificadas Sementes do futuro, política do Governo de Sergipe para apoiar a produção de grãos dos agricultores familiares sergipanos.

Nas solenidades desta sexta-feira, serão beneficiados 1.357 rizicultores com as 175 toneladas de arroz entregues, um investimento de R$ 2.280.00.

Durante este ano, o Governo de Sergipe já distribuiu 206 toneladas de sementes de milho para 20.600 famílias de agricultores de 54 municípios, com investimentos de R$ 3 milhões.

Fonte ASN