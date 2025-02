“GOVERNO FÁBIO MITIDIERI SE DESTACA EM TODAS AS ÁREAS”, AFIRMA JOAQUIM DA JANELINHA EM DISCURSO

Em discurso na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Joaquim da Janelinha (PDT) destacou os investimentos do Governo do Estado na renovação da frota de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante sua fala, o parlamentar relembrou um episódio ocorrido em 2 de maio de 2023, quando uma ambulância pegou fogo e explodiu no Conjunto Augusto Franco, causando grande impacto na população.

Joaquim ressaltou que, na última sexta-feira, 14, teve a satisfação de participar da entrega de 26 novas ambulâncias ao lado do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do secretário de Saúde, Cláudio Mitidieri. Segundo ele, essa ação reforça o compromisso do Governo do Estado em modernizar e ampliar a estrutura da saúde pública.

“Desde o início da gestão, Fábio já entregou 45 novas ambulâncias, além das 4 unidades recebidas pelo Ministério da Saúde. Com essa nova entrega, a frota do Samu está completamente renovada e, em março, o Estado deve receber mais 18 ambulâncias, também por meio do Ministério da Saúde”, destacou o vereador.

Para Joaquim, esse investimento representa um avanço significativo na qualidade do atendimento de urgência e emergência, beneficiando tanto a população quanto os profissionais da saúde. O vereador também parabenizou o governador pelo trabalho realizado em diversas áreas, como educação, segurança, turismo e geração de empregos.

“Fábio Mitidieri tem se destacado em várias frentes: na saúde, com investimentos nos hospitais regionais; na educação, com a climatização e reforma das escolas; além de avanços na segurança e no turismo. Seu governo já anunciou 22 concursos públicos, o maior número da história do Estado. Como alguém que participou da sua campanha, fico orgulhoso de ver Sergipe avançando cada vez mais”, concluiu o vereador..

Texto e foto assessoria