Governo falha, pacientes oncológicos pagam com a vida, diz Thiago de Joaldo

O deputado federal Thiago de Joaldo denunciou publicamente o grave desabastecimento de medicamentos no setor de oncologia do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), conforme mostrado em reportagem da TV Sergipe exibida no dia 24 de julho de 2025. A falta de insumos compromete diretamente o tratamento de pacientes com câncer, inclusive crianças e jovens e tem levado a perdas irreparáveis.

“Estamos falando de vidas que dependem de um medicamento, de um protocolo que não pode esperar. Falta de saúde mata, e o que estamos vendo é uma falha gravíssima de planejamento e gestão pública”, afirmou o parlamentar.

Thiago também lamentou, com pesar, a morte de um jovem de 23 anos, estudante, que aguardava judicialmente a liberação de medicamentos para o tratamento oncológico e não resistiu. Casos como esse revelam o drama silencioso de famílias sergipanas diante da omissão do Estado.

Na mesma linha de críticas, o deputado voltou a cobrar do governo sensibilidade e cooperação com o Hospital de Amor de Lagarto. Em vídeo recente, o fundador da instituição, Henrique Prata, afirmou que o governo estadual dificultou a instalação e o credenciamento do centro oncológico.

“A dor do outro precisa ser sentida por quem governa. Não dá mais para ignorar a realidade de quem passa noites acordado, sem remédio, lutando para viver”, completou Thiago.

O parlamentar reforça que continuará fiscalizando e cobrando providências urgentes do Governo de Sergipe para garantir tratamento digno aos pacientes com câncer no estado.

Texto e foto assessoria