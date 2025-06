Governo de SE garante a valorização profissional com aprovação de projetos sobre promoção e reajuste

Em mais uma ação de valorização profissional dos servidores da segurança pública, o Governo do Estado obteve a aprovação dos Projetos de Lei que tratam do reajuste dos oficiais investigadores da Polícia Civil de Sergipe e da redução do tempo de interstício para promoção. Os projetos foram votados e aprovados pelos deputados estaduais em sessão realizada nesta quinta-feira, 5.

A partir desses projetos, que foram construídos em diálogo aberto com o Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol) e aprovados em assembleia da categoria com mais de 500 filiados, o tempo para promoção passa de quatro para três anos — com efeito retroativo a janeiro de 2025. Além disso, foi acordado entre o Poder Executivo e a categoria o reajuste de 7% a partir de agosto deste ano.

Com a aprovação, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a valorização dos policiais civis e com a melhoria das condições de trabalho da categoria. A administração estadual segue empenhada em promover avanços que garantam melhores condições para os profissionais da segurança pública, sempre observando a responsabilidade fiscal e a viabilidade orçamentária.

As ações implementadas nos últimos anos refletem o esforço do governo para manter Sergipe como o estado mais seguro do Nordeste, conforme reconhecimentos nacionais. Medidas estratégicas e investimentos contínuos na área da segurança pública têm contribuído para a redução da criminalidade e o fortalecimento das forças policiais.

O deputado Cristiano Cavalcante considerou os Projetos de Lei como essenciais para a valorização dos oficiais investigadores da Polícia Civil. “Com a aprovação destes projetos, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a valorização dos policiais civis, ao mesmo tempo que reduz o tempo necessário para a progressão da carreira. Avanços concretos que refletem o respeito, o diálogo e a valorização da categoria, e o compromisso do governador Fábio Mitidieri e da Assembleia Legislativa com a segurança pública”, avaliou.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, a aprovação dos Projeto de Lei atende tanto às necessidades dos oficiais investigadores quanto às demandas da população por uma segurança pública cada vez mais apta e preparada para o enfrentamento à criminalidade. “Se o policial se sente valorizado, ele atua com mais efetividade no combate ao crime, o que gera um ciclo positivo para todaa sociedade”, destacou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, também reconheceu a importância da iniciativa do Governo do Estado em manter o diálogo aberto com as categorias que integram a segurança pública. “Sem dúvidas, a aprovação desses projetos é estratégica para a nossa segurança pública. São nossos policiais que estão no dia a dia na missão de proteger a sociedade e, ao se sentirem valorizados, dedicam-se ainda mais à proteção de toda a população sergipana”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões/Agência Alese