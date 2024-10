Governo garantirá suporte e organização para o dia das eleições

A fim de garantir a tranquilidade da população durante o dia das eleições municipais e assegurar que o pleito aconteça conforme o planejado pela Justiça Eleitoral, o Governo de Sergipe reforçará a oferta de serviços básicos como segurança, mobilidade e saúde em todo o estado. Em Sergipe, segundo números do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE), 1.733.785 eleitores devem ir às urnas no próximo domingo, dia 6 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições.

Antes mesmo do dia da votação, moradores de todo o território sergipano passarão a contar com o reforço da frota do transporte público intermunicipal de passageiros. A partir das primeiras horas dessa sexta-feira, 4, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), por meio da Diretoria Estadual de Transportes e Trânsito (Ditrans), disponibilizará 30 veículos reservas, de forma que o número de ônibus com destino aos 75 municípios passará de 597 para 627. A medida se estende até a segunda-feira, 7, e ainda inclui a presença de 25 fiscais nos principais terminais do estado e quatro equipes volantes para assegurar a segurança das estradas.

Os passageiros também podem adquirir os bilhetes de forma antecipada. As passagens estão disponíveis nos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju, e no José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na Avenida Tancredo Neves, principais pontos de partida dos veículos com destino ao interior do estado.

A gestão estadual também trabalha para preparar as unidades de ensino da rede estadual que serão locais de votação no dia 6. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), das 318 escolas estaduais, 291 foram cedidas ao TRE-SE para as eleições de 2024. Dessas, 68 ficam em Aracaju e 223 estão distribuídas pelos 74 municípios do interior sergipano. Todas as unidades passam por manutenções constantes do Departamento de Engenharia e Manutenção Predial; contudo, por conta do período eleitoral, os colégios também foram vistoriados pelos Cartórios Eleitorais, que, em caso de necessidade, podem solicitar serviços de manutenção da Seduc, que prontamente atende às solicitações demandadas.

Já para o dia da eleição, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) estabeleceu um planejamento operacional e estratégico que abrange tanto a capital e região metropolitana quanto o interior de Sergipe. O efetivo total é de mais de quatro mil servidores atuando no pleito eleitoral no estado. O Corpo de Bombeiros e as polícias Civil e Militar já estão atuando no contexto do pleito eleitoral no que se refere à prevenção de sinistros; atuação para identificação de crimes comuns, ou seja, aquelas práticas criminosas que não têm relação com a votação; e crimes eleitorais, cujas ocorrências serão encaminhadas à Polícia Federal, responsável pela investigação das infrações penais relacionadas à eleição no Brasil.

Em caso de emergências relacionadas a saúde no dia da votação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionará em escala de trabalho normal, com 46 unidades de suporte básico, 17 unidades de suporte avançado, quatro motolâncias, serviço aeromédico e 37 bases descentralizadas em todo o estado, contando ainda com a atuação de condutores, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos.

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE