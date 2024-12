GOVERNO INAUGURA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SE-160 E ASSINA DE ORDENS DE SERVIÇO DO ACELERA SERGIPE

O Governo de Sergipe entrega, nesta terça-feira, 17, mais uma importante obra que vai levar desenvolvimento à região agreste do estado. É a inauguração da implantação e pavimentação da Rodovia SE-160, no entroncamento da BR-235 (no Povoado Cafuz) / Povoado Pedrinhas, em Areia Branca, a partir das 9 horas. São quase sete quilômetros de pavimentação, com investimento de mais de R$ 19 milhões, beneficiando a população e a economia da região agreste do estado. O governador Fábio Mitidieri, ao lado do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, e do diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), Anderson das Neves, estarão nesta agenda.

Também nesta terça-feira, no período da tarde, o governador Fábio Mitidieri assinará ordens de serviço de obras do Programa Acelera Sergipe em dez municípios: Cedro de São João, Riachão do Dantas, Brejo Grande, Boquim, Cumbe, General Maynard, Itabi, Nossa Senhora das Dores, Riachuelo e Tomar do Geru. A solenidade de assinatura acontecerá às 14h, no auditório do Palácio de Despachos.