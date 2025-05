GOVERNO INICIA ESTUDOS PARA NOVA VERSÃO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS COM REDUÇÃO NO TEMPO

Desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (Cehop), vinculada ao Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), o Software ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) passa por atualizações. Por mais de duas décadas, a ferramenta tem sido essencial para engenheiros, arquitetos, gestores públicos e empresas da construção civil que buscam estimativas precisas e confiáveis de custos de obras.

O sistema cumpre o que determinam os artigos 8º e 9º da Lei Estadual nº 4.189/1999, que criou o Sistema Estadual de Registro de Preços para Obras e Serviços de Engenharia e, agora, em mais um avanço, a Cehop, anuncia que a base de dados de março de 2025 já está disponível para download, e com uma novidade que marca um salto de eficiência: o tempo de publicação, que antes era de 120 dias, caiu para apenas 45 dias. “Essa redução no tempo de publicação representa um compromisso do Governo de Sergipe com a modernização e a transparência nos processos públicos. Estamos trabalhando com mais agilidade sem perder o rigor técnico que sempre norteou o ORSE. Enaltecemos a equipe técnica da Cehop que tem envidado esforços para a redução desse tempo”, afirma o presidente da companhia, Jorge Henrique.

Com uma interface intuitiva, acesso gratuito e dados constantemente atualizados, o ORSE disponibiliza, atualmente, um banco de 14.253 insumos e 17.598 composições de preços unitários e com uma média de 1.500 downloads por mês, sendo utilizado tanto em obras públicas quanto privadas. Além disso, conta com uma biblioteca de textos em PDF, com orientações técnicas que auxiliam os profissionais da área na correta utilização da plataforma.

Para a diretora de Orçamentação, Projetos e Serviços da Cehop, Rosina Maria de Fátima Rocha, o impacto do ORSE vai além do cumprimento legal. “O sistema proporciona padronização e segurança técnica nas estimativas de custos. Ele democratiza o acesso a informações estratégicas, permitindo que profissionais, empresas e órgãos de controle atuem com maior precisão e transparência”, pontua.

Num setor onde cada centavo pode impactar diretamente na viabilidade de um projeto, a utilização de uma base sólida de dados é indispensável. O ORSE foi desenvolvido justamente com esse objetivo: oferecer valores de referência atualizados para insumos e serviços da construção civil, considerando as particularidades regionais do estado de Sergipe. Além de ofertar comparabilidade de preços, o sistema também favorece a padronização de orçamentos e agilidade na elaboração de propostas técnicas e financeiras. Outro diferencial do ORSE é que ele reúne funcionalidades equivalentes às de softwares comerciais, com a vantagem de ser completamente gratuito.

Disponibilizado livremente pela Cehop, o ORSE se tornou, ainda, uma ferramenta de fiscalização e controle, sendo utilizado por órgãos de controle externo, como Tribunais de Contas e Ministérios Públicos, além de pesquisadores e instituições de ensino. “A gratuidade do sistema e a qualidade das informações promovem a transparência e permitem que a sociedade acompanhe mais de perto os investimentos públicos em infraestrutura, um compromisso firme do Governo de Sergipe”, reforça Jorge Henrique.

Para baixar a tabela ORSE de março/2025 e conhecer todas as funcionalidades do sistema, basta acessar o portal da Cehop. A ferramenta está disponível para qualquer profissional, empresa ou cidadão interessado em acompanhar os custos do setor de obras e serviços de engenharia em Sergipe. “Profissionais da construção civil podem confiar no ORSE não apenas pela sua abrangência e atualização, mas também pela solidez metodológica com que os dados são construídos e revisados mensalmente pela nossa equipe técnica”, destaca Rosina Rocha.

Foto: Ascom Sedurbi