Governo inicia nova etapa do estudo técnico que visa identificar marcos limites de Aracaju e São Cristóvão

O Governo de Sergipe iniciou nesta segunda-feira, 24, a etapa do trabalho em campo referente ao estudo técnico que visa identificar marcos limites dos municípios de Aracaju e São Cristóvão.

Durante toda a semana, equipes da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dos municípios envolvidos irão percorrer as regiões com objetivo de buscar a identificação dos marcos geodésicos referidos na legislação de 1954 a respeito dos limites entre Aracaju e São Cristóvão.

Embora não seja parte no processo, o Estado acompanha o tema dos limites entre os municípios, por meio da Seplan e da Procuradoria Geral do Estado (PGE/SE), atendendo à solicitação da Justiça Federal para realização de estudo técnico que visa a identificação dos limites de que trata a Lei de 1954, quando foram definidas as áreas designadas para ambos municípios.

O secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, explicou o papel do Estado no trabalho de campo e no estudo. “O objetivo é reunir os elementos necessários, contribuindo para uma conclusão técnica consistente sobre a identificação dos marcos, deixando claro que não cabe ao Estado decidir este impasse, mas apenas colaborar com o processo de forma técnica, atendendo à solicitação da Justiça Federal. É um trabalho robusto, que vem sendo realizado por profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo, história e geografia, e que seguirá um cronograma até a elaboração do relatório final”, detalhou.

Cronograma

Realizado pela Seplan e pelo IBGE, o estudo técnico foi iniciado em outubro e tem previsão de conclusão para abril de 2026. Na primeira fase, foram feitos levantamentos histórico, documental e cartográfico, além de reuniões de alinhamento entre as equipes para detalhamento da metodologia, fases e indicação dos representantes dos municípios de Aracaju e São Cristóvão que atuam como pontos focais e outros critérios relacionados ao trabalho de campo.

O trabalho de campo, que se inicia nesta segunda-feira, 24, tem o intuito de buscar pelos marcos indicados na Lei de 1954, correspondentes ao Palame, Mondé da Onça e Pontal do Norte.

A subsecretária de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana (SDR) da Seplan, Danilla Andrade, informou que o cronograma conta ainda com mais duas etapas. “Já as próximas etapas incluem entrevistas de campo, em janeiro de 2026, a partir de diálogo com moradores, síndicos, lideranças e instituições nas áreas onde a linha legal passa. A última etapa consiste na consolidação e entrega à Justiça, a partir do tratamento técnico e elaboração do relatório final”, destacou.

Foto: Ascom Seplan