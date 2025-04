GOVERNO INICIA WORKSHOPS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

A Agência Desenvolve-SE e a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) deram início, nesta terça-feira, 1º, a uma série de workshops para a elaboração do Plano Estratégico de Estruturação de Destinos Turísticos e Atração de Investimentos para Sergipe. O primeiro encontro, realizado em Aracaju, reuniu servidores públicos e a equipe técnica da Urban Systems, consultoria especializada contratada para desenvolver o projeto.

O workshop foi dividido em duas sessões (manhã e tarde), promovendo um amplo debate sobre as potencialidades e desafios do setor em Aracaju e na região metropolitana. Foram realizadas apresentações técnicas, dinâmicas colaborativas e discussões estratégicas para fortalecer o turismo e impulsionar a economia local. Também foram abordados temas como infraestrutura e capacitação de mão de obra.

Durante a abertura do workshop, o presidente da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade, enfatizou a necessidade de fortalecer o turismo no estado e atrair investidores, aproveitando as belezas naturais locais. “Se queremos que Sergipe cresça no turismo, não podemos depender apenas dos equipamentos que já temos. Precisamos dar o próximo passo, criar novos atrativos e consolidar o estado como um destino turístico de referência, gerando emprego, renda e inclusão social”, salienta.

Sergipe possui um litoral com cerca de 163 quilômetros de extensão, praias tranquilas, águas mornas e cenários que mesclam rios, manguezais e dunas. Também abriga a Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, e várias reservas de Mata Atlântica, uma das florestas tropicais mais diversificadas do planeta. Mesmo sendo o menor estado do Nordeste, Sergipe tem um grande potencial para o desenvolvimento do turismo e a atração de novos investimentos.

O diretor de captação de recursos e atração de investimentos da Desenvolve-SE, Ademario Alves, apontou a perspectiva de expandir a marca do estado para os níveis nacional e internacional. “Sergipe ainda é um dos estados menos visitados do país, especialmente no Nordeste, isso pode ser visto como um problema, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, pois as pessoas gostam de viver novas experiências. A partir do momento em que organizarmos nossos atrativos turísticos e atrairmos novos investidores, o turista também terá interesse em conhecer Sergipe”, pontua.

A secretária executiva da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Daniela Mesquita, reforçou o compromisso do governo em fortalecer o setor. “O turismo em Sergipe tem passado por um processo de desenvolvimento nos últimos dois anos, com o governo de Fábio Mitidieri. Nesse contexto, a consultoria da Urban Systems chega em um momento oportuno, pois é fundamental identificarmos nossos pontos fortes e fracos para potencializar ainda mais o crescimento do setor”, afirma.

Para o coordenador de turismo da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur), Diego Souza, o evento demonstra o interesse do Estado em envolver os municípios no desenvolvimento turístico de cada região. “Um exemplo é o município de São Cristóvão, que já está se desenvolvendo turisticamente. Diversos projetos têm impulsionado esse crescimento, mas, ao apresentar o projeto de desenvolvimento turístico do município, há a expectativa de suporte do Estado, tornando o crescimento mais sólido e abrangente”, ressalta.

Representando o município de Itaporanga D’Ajuda, a diretora de turismo, Carolina Portella, acredita que a iniciativa é uma forma de valorizar o turismo sustentável. “Itaporanga abraça esta iniciativa, esperando trazer muito conhecimento e valorizar os atrativos naturais e as estruturas existentes para oferecer uma melhor qualidade aos nossos turistas”, reforça.

Urban Systems

O desenvolvimento turístico e urbano exige planejamento estratégico e investimentos baseados em dados concretos. “Trabalhamos diretamente com governos, prefeituras e secretarias, contribuindo para o planejamento e execução de iniciativas estratégicas. Com tudo o que já foi desenvolvido aqui, há uma inteligência instalada: existem estudos, pesquisas e projetos que indicam com clareza os próximos passos para o avanço do setor”, explica o consultor da Urban Systems, Franklin Mira.

As Parcerias Público-Privadas (PPPs) são essenciais na viabilização de grandes projetos, como o aeroporto administrado pela Aena, estruturado pela Urban Systems. O compromisso com o desenvolvimento sustentável e planejado, aliado à colaboração entre empresas, governo e investidores, também é essencial para transformar estudos e pesquisas em projetos concretos.

Pensando em viabilizar esses projetos, a Agência Desenvolve-SE e a Setur firmaram contrato com a empresa para identificar oportunidades e ações prioritárias para o desenvolvimento sustentável do estado. Estão previstas três etapas de trabalho: diagnóstico socioeconômico, ambiental e urbano do estado; plano estratégico colaborativo para destinos turísticos selecionados; e plano de ação com projetos prioritários e setorizados.

Próximos passos

O projeto de estruturação de destinos turísticos em Sergipe está sendo construído com ampla participação municipal. Nos próximos dois dias, a equipe da Urban Systems fará visitas a locais com potencial turístico em Aracaju. Depois, segue para Canindé de São Francisco no dia 4; Itabaiana, no dia 7; Estância, no dia 8; e Pacatuba no dia 10, onde continuará o ciclo de diagnósticos e discussões com lideranças locais, empresários do setor turístico e a comunidade.

O plano estratégico final, previsto para ser concluído até novembro de 2025, será um importante instrumento para a captação de investimentos e para a consolidação de Sergipe como um destino competitivo e sustentável.

Foto: Ascom Desenvolve-SE