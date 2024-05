GOVERNO LANÇA EDIÇÃO 2024 DO PROGRAMA SELEÇÕES PARA APOIAR DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EM SERGIPE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), lançou nesta terça-feira, 14, a edição 2024 do Programa Seleções, para o apoio financeiro a modalidades esportivas. O programa foi criado para identificar, financiar e apoiar projetos que promovam esportes de equipe, como futsal, basquete, voleibol e handebol. Além das modalidades coletivas, a novidade deste ano é que o programa foi ampliado para contemplar também a natação e o atletismo.

Durante o lançamento, o governador em exercício, Zezinho Sobral, ressaltou que a política pública visa promover o desenvolvimento social e a formação de jovens atletas por meio do esporte. “É fundamental que tenhamos avanços nos programas, e este é um programa que traz as federações, a qualificação daqueles que fazem a orientação do esporte sergipano, para melhorar o desempenho dos nossos atletas, descobrir novos talentos e apostar também naqueles que conseguem formar e revelar esses talentos”, destacou.

Ao todo, serão seis federações beneficiadas com recursos totais de R$ 300 mil, sendo R$ 50 mil para cada modalidade, anualmente, a serem pagos em duas parcelas de R$ 25 mil após o cumprimento de exigências pré definidas. A iniciativa abrange desde o suporte financeiro para equipes amadoras até o treinamento de técnicos e gestores esportivos.

De acordo com a secretária do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, a escolha das novas modalidades foi baseada nos resultados e impactos observados, assim como considerou a quantidade de vagas disponíveis para Sergipe ser melhor representado tanto nos Jogos da Juventude quanto nos Jogos Escolares Brasileiro. “A gente está falando de um volume grande de atletas que têm a possibilidade de representar o nosso estado com maestria em todo o território nacional. E são atletas de todo o estado, da capital e do interior. Tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na carreira desses jovens”, explicou.

Segundo Mariana, a iniciativa também é essencial para renovação nas gerações de atletas no estado e, nesta edição, beneficiará diretamente mais de 600 atletas. “A essência do programa é justamente para que a gente possa manter o treinamento das nossas seleções sergipanas, desde o Sub-12, Sub-14, Sub-18, para que haja sempre essa renovação de talentos. É preciso ter esse planejamento para essa formação. E, através desses recursos, as federações podem contratar profissionais, adquirir equipamentos esportivos e uniformes. Além de ter a parte financeira, o Governo do Estado também viabiliza locais de treinamento”, elencou a gestora da Seel.

O programa aposta na transformação social por meio do esporte, oferecendo uma plataforma para talentos emergentes e promovendo a saúde e o bem-estar aos jovens sergipanos. Representando as federações contempladas, o vice-presidente da Federação Sergipana de Basquete, Kleber Quintela, ressaltou que, ao longo da sua trajetória no desporto, nunca presenciou o apoio ao esporte como Sergipe está tendo atualmente. “Esse apoio já tem gerado resultados, e a prova disso é que esses garotos e garotas que estão aqui conquistaram o vice-campeonato brasileiro masculino e feminino. Também organizamos, aqui, dois Campeonatos Brasileiros, o 3×3 e o 5×5, com o apoio imenso da Secretaria, no ano passado. E essa história vai se repetir neste ano, com certeza com os melhores resultados. Fico muito satisfeito com os resultados que o Programa Seleções vem trazendo para contribuir com o crescimentos do esporte sergipano”, afirmou Quintela

Para o atleta de voleibol Gabriel Borges, de 17 anos, o ‘Seleções’ incentiva os jovens a se dedicarem mais ao esporte e terem um melhor desempenho nas competições. “Nos incentiva a treinar mais e ser melhor a cada dia. A cada incentivo, cresce a vontade de ganhar, vencer e representar o estado de Sergipe”, declarou.

Foto: Arthur Soares