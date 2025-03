GOVERNO  LANÇA EDITAL “ACELERA MULHER’ PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E AUTONOMIA ECONÔMICA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), lançou o edital ‘Acelera Mulher”, visando a seleção de propostas apresentadas por Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos lideradas por mulheres interessadas em celebrar termo de fomento para a implementação de projetos de promoção da inclusão produtiva e autonomia econômica das mulheres sergipanas.

A iniciativa visa apoiar mulheres que enfrentam barreiras adicionais para alcançar a segurança financeira, seja por situações de violência doméstica, instabilidade no emprego formal, ou limitações de redes de apoio. “O edital busca responder a essa realidade com projetos de capacitação, assistência e assessoria técnica, mentorias, suporte ao empreendedorismo e fomento à geração de renda, com o intuito de construir uma sociedade mais justa e inclusiva”, detalha a secretária Danielle Garcia.

O envio das propostas pelas organizações deve ser realizado até o dia 14 de abril deste ano. A iniciativa busca o fortalecimento da inclusão produtiva e agricultura familiar, com foco na melhoria de processo ou inovação e desenvolvimento econômico feminino desses seguimentos. Poderão ser selecionadas até dez propostas, conforme a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de fomento, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada uma.

Clique aqui para acessar o edital e obter todas as informações.

Foto: Ascom SPM