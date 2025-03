GOVERNO LANÇA PROJETO TRANSFORMAÇÃO PARA FORTALECER EQUIDADE DE GÊNERO E COMBATE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Fortalecendo a educação para equidade de gênero e o combate à violência contra a mulher, o Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Educação (SEED), lançou o projeto ‘TransformAção – Equidade e Empoderamento: Transformando Cidadãos Iguais’. O evento ocorreu nesta terça-feira, 25, no Centro de Excelência Secretário Francisco Rosa Santos, em Aracaju.

A iniciativa, coordenada pelo Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), busca promover reflexões e ações educativas voltadas para o enfrentamento à violência de gênero e para a construção de uma sociedade justa e igualitária, e contará com momentos formativos, voltados para ampliar o olhar sobre temas como estereótipos de gênero, violências invisíveis, violência sexual, patrimonial, psicológica, digital e a importância do feminismo na busca pela igualdade. O projeto faz parte das estratégias do Programa Ser Cidadão, que promove a formação cidadã de crianças e jovens por meio de atividades gratuitas focadas na participação democrática e no fortalecimento dos direitos humanos

A natureza do projeto TransformAção consiste em deixar a comunidade escolar como um espaço de crescimento mútuo e transformação coletiva, com diálogos que permitem não só o aprofundamento teórico, mas, também, vivências coletivas por meio das práticas pedagógicas. ”Trata-se de um programa importante que passa para o nosso aluno os compromissos que ele tem com a sociedade. É um programa que a Seed coordena, as escolas públicas estão interagindo, tem a intersetorialidade com a SPM, que faz parte desse movimento, e traz uma consequência positiva de aprendizados e formação do cidadão capaz de melhorar a sociedade sergipana”, afirma o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

Para a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, reconhecer que a violência de gênero existe é o primeiro e mais importante passo para combatê-la. “Essa conscientização permite enxergar o impacto que tem na construção das nossas relações, no desenvolvimento da sociedade e, acima de tudo, na formação dos cidadãos e cidadãs que queremos. E essa é mais uma iniciativa da SPM para que tenhamos uma sociedade com mais equidade e respeito às mulheres”, ressalta.

O Centro de Excelência Secretário Francisco Rosa foi escolhido para ser a primeira instituição a receber o projeto. “Os alunos terão acesso a essa cartilha que será trabalhada em sala de aula. Serão oito encontros formativos, e iremos discutir sobre equidade de gênero, sobre violência e outros temas”, detalha a coordenadora do programa Ser Cidadão, Nathalie Lima.

A presença de uma equipe escolar unida e comprometida tem o poder de transformar vidas “e contribuir para um futuro no qual o respeito, a empatia e os direitos humanos sejam valores centrais, além do papel essencial que os professores desempenham na formação cidadã dos estudantes e na transformação da sociedade. Por isso a importância dessa parceria da SPM com a Seed na realização desse projeto”, salienta a secretária executiva da SPM, Isabela Mazza.

