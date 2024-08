GOVERNO LEVA INVESTIMENTOS DE R$ 1.500.000 PARA NOSSA SENHORA DE LOURDES DURANTE EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’

Nesta sexta-feira, 30, Nossa Senhora de Lourdes, no alto sertão sergipano, foi o 34º município a receber o governo itinerante ‘Sergipe é aqui’. Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri autorizou a realização de obras estruturantes para a cidade, como a pavimentação asfáltica de 10 mil m² em ruas do município, um investimento de R$ 778.600,00.

Além do asfalto, o governador deu ordem de serviço também para a pavimentação em paralelepípedo de 5 mil m² em diversas ruas do município, com recursos da ordem de R$ 748.200,00. Foi dada, ainda, a autorização para a reforma do Ginásio de Esportes José Galdino Loreiro, no bairro Caixa d’Água.

Em sua passagem pelo alto sertão, o governador Fábio Mitidieri destacou o sucesso do ‘Sergipe é aqui’ e o cumprimento da obrigatoriedade com a Justiça, ao dar uma pausa no programa durante o período eleitoral. “Nós fazemos uma média de quatro mil atendimentos por edição, o que demonstra o sucesso do programa. Depois de Lourdes, vamos parar, por conta das eleições, mas em outubro retornamos”, prometeu o gestor, planejando chegar a 40 edições até o final do ano.

O programa de governo itinerante já alcançou aproximadamente 150 mil pessoas nos 33 municípios por onde a ação já ocorreu. Clécia Pereira se deu por satisfeita com o dia de capital do estado, porque evitou se deslocar até a capital, distante 89 km de Lourdes, para resolver pendências. “Aqui eu vi Deso, Energisa, Detran e deu para resolver bastante coisa”, disse a moradora, enquanto aguardava atendimento médico na Unidade Móvel de Saúde da Mulher, serviço prestado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Sobre as obras na cidade, o secretário de Estado da Infraestrutura, Igor Albuquerque, relembrou que, somados, o Governo do Estado leva mais de R$ 1,5 milhão de investimentos para o município. “O ‘Sergipe é aqui’ beneficia tanto pelos atendimentos à população quanto pela infraestrutura e investimentos que leva para as cidades por onde passa”, destacou Albuquerque.

Serviços

Cerca de 160 serviços da administração pública foram colocados à disposição, no entorno do Centro de Excelência Almirante Tamandaré e na sede da prefeitura, Centro da cidade de Lourdes. O programa tem como objetivo aproximar a estrutura governamental do cidadão. Em razão disso, na data, acontece a transferência simbólica da capital para o município do interior que recebe o ‘Sergipe é aqui’. A meta é atingir os 75 municípios sergipanos em quatro anos de gestão.

O prefeito do município, Laerte Andrade, reconheceu a mobilização do Governo do Estado e agradeceu a ação. “Nossa Senhora de Lourdes tem essa parceria com o governo, que tanto nos orgulha. O programa nos beneficia sobremaneira, principalmente pelas melhorias que trouxe para a cidade”, avaliou o gestor.

Entre os serviços mais procurados estão os atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

Foto: Arthur Soares