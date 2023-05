Governo leva serviços e autoriza investimentos no município de Carmópolis na 5ª edição do ‘Sergipe é aqui’

Carmópolis se tornou a capital sergipana e sede do Governo de Sergipe nesta sexta-feira, 26, com a realização da quinta edição do ‘Sergipe é aqui”, programa do governo, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil. Durante o evento, mais de 160 serviços foram oferecidos aos carmopolenses e moradores das regiões próximas, proporcionando um acesso mais fácil aos diversos serviços oferecidos à população por mais de 30 órgãos da administração pública estadual, incluindo secretarias de Estado e instituições da administração direta e indireta, com parceria da Prefeitura de Carmópolis. As atividades ocorreram na Praça 16 de Julho, Centro do município, e no Colégio Estadual Poeta José Sampaio.

Uma das novidades desta edição foi o serviço de Castramóvel, que ofereceu intervenções cirúrgicas em animais domésticos. Além disso, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe marcou presença pela primeira vez no evento, emitindo certidões de nascimento, casamento e óbito, e proporcionando orientações jurídicas.

“Hoje, temos a alegria de oferecer pela primeira vez os serviços da Defensoria Pública e do Castramóvel, este proporcionado pela nossa Superintendência de Proteção Animal, serviços que se somam aos demais que já são reconhecidos por seu sucesso em nossas edições anteriores. Além disso, também disponibilizamos 50 vagas de emprego, graças à colaboração de nossa Secretaria do Trabalho”, frisou Mitidieri.

Investimentos

Nesta edição, o governador Fábio autorizou a execução de investimentos que beneficiarão Carmópolis com a contratação do serviço de reforma e revitalização do Parque das Mangueiras, resultando num investimento de R$ 2.285.643,16. Também foi assinada a execução de serviços de asfaltamento em diversas ruas do município, abrangendo uma área de 14 mil metros quadrados. Essas obras serão realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

No estande da Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), o governador participou da distribuição de sementes de milho para os agricultores familiares cadastrados na Emdagro. No mesmo espaço, também ocorreu demonstrações de como fazer uma horta em pequenos espaços, além de orientação sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Durante a solenidade, o governador Fábio, acompanhado do secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, entregou o certificado do curso de operador de retroescavadeira ao aluno Eduardo da Piedade. Ao lado do presidente do Banese, Marco Queiroz, Fábio também realizou a entrega do estudo de viabilidade do projeto para a construção da Praça da Creche no povoado Aguada, em Carmópolis.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, expressou sua satisfação em fazer parte do governo liderado por Fábio e em poder assinar as ordens de serviço. “Tenho convicção de que essas duas obras trarão enormes benefícios para o município de Carmópolis”, disse.

Para Fábio, o ‘Sergipe é aqui’ reafirma o compromisso do governo com a população, aproximando os serviços públicos das comunidades e trazendo investimentos para impulsionar o desenvolvimento do estado. “A realização de um evento dessa magnitude só é viável graças ao trabalho conjunto da nossa equipe e secretários que trabalho pela humanização da nossa administração que propriedade do nosso governo. O comprometimento de nosso secretariado com o bem-estar da população é evidente, por isso, a presença deles neste evento é de extrema importância para que possam testemunhar os impactos positivos desses serviços na vida das pessoas”, enfatizou, ao ressaltar o empenho de todas as pastas e fazer um agradecimento especial ao coordenador do ‘Sergipe é aqui’, o secretário-executivo da Casa Civil (SECC), André Clementino.

“Tudo que é feito aqui é feito com muito amor e empenho para cada um de vocês. Nosso ‘Sergipe é aqui’ continuará a obter cada vez mais sucesso e a oferecer uma variedade crescente de serviços. Quero reiterar nosso compromisso com vocês e garantir que, por meio de nosso governo, continuaremos a fornecer muito mais para esta cidade. Nosso objetivo é transformar Carmópolis em um lugar de qualidade de vida. Nosso governo chegou para fazer a diferença”, concluiu o governador.

A prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz, demonstrou sua profunda gratidão, destacando o sucesso da quinta edição do programa. “Governador, quero agradecer pela ampla estrutura e pelos diversos serviços disponibilizados, bem como pelas obras que terão um impacto significativo no turismo, lazer e economia da região. Este é um momento único e eu só tenho a agradecer”.

Durante a quinta edição do ‘Sergipe é aqui’, o governador e sua comitiva realizaram visitas ao Centro Estadual de Educação Profissional Governador Marcelo Déda Chagas e ao Complexo Turístico Religioso Monte Carmelo.

Serviços aprovados

Entre os serviços disponibilizados estiveram a emissão de RG e agendamento; RG inclusivo; atestado de antecedentes criminais; renegociação de dívidas junto ao Banese, abertura de conta, acesso a crédito fundiário; confecção do ID Jovem (carteira que dá direito ao jovem de baixa renda ter acesso ao transporte intermunicipal); exames, ultrassonografias, consultas, testes rápidos; assessoria jurídica e psicossocial; palestras educativas abordando temas de interesse da população. O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), por meio da Diretoria Estadual de Transportes e Trânsito (Ditrans), realizou a emissão de carteira de passe livre, junto ao Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac).

Natural de Minas Gerais, Antônio Domingos Campos, reside em Carmópolis há 38 anos. Ele compareceu ao evento ‘Sergipe é aqui’ para realizar exame de próstata, ultrassom e consulta médica, serviços disponibilizados pela Carreta de Saúde do Homem. Antônio ressaltou a importância de receber esses atendimentos. “É uma verdadeira bênção de Deus para todos nós, moradores de Carmópolis e das cidades vizinhas. Gostaria de expressar minha gratidão à prefeitura e ao governo por essa oportunidade. Cuidar da saúde tem que estar sempre em primeiro lugar, pois quando cuidamos da saúde, estamos cuidando de nós mesmos. Ficamos imensamente agradecidos por este evento. É uma honra para todos nós”.

Já a carmopolense Eliana dos Santos aproveitou a oportunidade para levar seu cãozinho Hulk para utilizar o serviço oferecido pelo castramóvel, disponibilizado pela Superintendência da Causa Animal. Ela enfatizou a importância desse serviço ser fornecido de forma gratuita. Eliana também ressaltou a importância da causa animal e da necessidade de proteger os animais. “Ter esse serviço aqui hoje é muito importante porque muitas pessoas não têm condições de castrar o seu animal de forma gratuita, por isso, estou muito grata por esse benefício, por estar aqui podendo castrar o meu Hulkinho. É fundamental que a gente cuide e proteja os animais, porque se a gente adota, tem que dar amor, atenção e carinho, porque eles precisam”, contou a moradora Eliana, ao enfatizar a importância da castração, pois, segundo ela, ajuda a reduzir o número de animais abandonados nas ruas.

Governo Itinerante

O ‘Sergipe é aqui’ é organizado pela Secretaria de Estado da Casa Civil e tem como objetivo levar serviços públicos aos 75 municípios sergipanos, tornando mais acessível a interação dos cidadãos com as secretarias e órgãos do governo. O programa já ultrapassou a marca de 20 mil atendimentos. As cidades contempladas até o momento foram Boquim, Propriá, Porto da Folha e Estância. A próxima edição está prevista para acontecer no dia 16 de junho no município de Nossa Senhora das Dores.

Foto: André Moreira