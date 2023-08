“Governo não tem cuidado das estradas”, diz Georgeo Passos 

Nesta terça-feira, 1º, a Assembleia Legislativa iniciou as atividades do segundo semestre após duas semanas de recesso, mas o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) não parou nem por um instante. Ele aproveitou a pausa nas atividades do Parlamento Estadual para fiscalizar as estradas em Sergipe.

Ao todo, 12 rodovias foram visitadas por Georgeo para saber como estão as condições. Contudo, o que o deputado encontrou foi preocupante: “O Governo não tem cuidado das estradas. Encontramos vários trechos com asfalto ruim, remendos e buracos de todo o tipo, evidenciando a falta de manutenção”, afirmou.

O deputado destaca que vários trechos chamaram a atenção, como a rodovia que liga as cidades de Propriá a Japoatã. “O que não faltam são buracos, e muitas são as reclamações”, garantiu. Georgeo também fiscalizou a obra da rodovia que liga Itabaiana a Itaporanga, que há anos espera por sua conclusão.

“É um exemplo do descaso. Já visitamos essa rodovia em anos anteriores. É preciso lembrar que essa é uma obra de R$ 40 milhões que recebeu recursos do Proinvest e se arrasta desde 2014. Faltam cerca de 10 quilômetros para sua conclusão; porém, com essa demora toda, já surgiram buracos nos trechos asfaltados anteriormente”, denunciou.

Georgeo cobrou uma maior atenção do Governo a esse problema, que prejudica diariamente milhares de sergipanos que trafegam nas estradas. “Já passou da hora de se tomarem uma medida. O período das chuvas está chegando ao fim. Pelo menos agora, esperamos que deem uma atenção especial às nossas rodovias”, finalizou.

Foto: Joel Almeida

Da assessoria