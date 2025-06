Governo de Sergipe participa de fórum nacional sobre a Inteligência Artificial na gestão pública; Emgetis marca presença no IA GOV

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), vinculada à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), participa do IA GOV Fórum ABEP-TIC, um dos mais importantes eventos sobre Inteligência Artificial aplicada à gestão pública no país. Realizado nesta quinta-feira, 26, em São Paulo/SP, o fórum reúne mais de 30 especialistas, autoridades governamentais, representantes de empresas e instituições de pesquisa para discutir o papel da IA na transformação digital do setor público.

Promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), o IA GOV Fórum conta com uma programação diversificada, composta por painéis temáticos, palestras e uma trilha especial voltada à educação. Entre os temas abordados estão contratações públicas de soluções de IA, boas práticas, mitigação de riscos, infraestrutura tecnológica, inovação e transparência.

O presidente da Emgetis, Bráulio Abreu, destacou a importância da participação de Sergipe nos debates nacionais sobre inteligência artificial e transformação digital. “Sergipe vem avançando com responsabilidade na digitalização de serviços e na estruturação de uma governança tecnológica que inclua a inteligência artificial de forma ética, segura e com foco nos resultados para a população. O evento também contribui para o fortalecimento da transformação digital no Brasil, com trocas de experiências e a construção de soluções que dialoguem com a realidade dos estados”, afirmou.

Quem também está participando do evento é a diretora de Tecnologia da Emgetis e integrante da Comissão de Inteligência Artificial da ABEP-TIC, Kleyssie Pinheiro. Para ela, a ação contribui ativamente para a formulação de diretrizes e ações estratégicas no âmbito da IA aplicada à administração pública. “A inteligência artificial tem o potencial de transformar a gestão pública e melhorar a vida do cidadão. Para isso, é fundamental que os estados estejam preparados tecnicamente, com equipes capacitadas, infraestrutura adequada e, sobretudo, responsabilidade ética no uso da tecnologia”, Kleyssie.

Além de reforçar o compromisso de Sergipe com uma transformação digital ética e voltada para o cidadão, Bráulio Abreu destacou o papel da tecnologia como aliada na modernização dos serviços públicos e no fortalecimento da gestão: “Mais do que adotar ferramentas tecnológicas, nosso desafio é construir uma cultura de inovação dentro do serviço público. A inteligência artificial nos convida a repensar processos, ampliar a escuta ao cidadão e tornar a gestão mais ágil e sensível às demandas sociais. Quando bem implementada, a IA é uma ferramenta poderosa para promover inclusão, agilidade e transparência na gestão pública. Além disso, o fórum é um espaço essencial para promover esse alinhamento entre os entes federativos”.

O IA GOV Fórum ABEP-TIC pode ser acompanhado ao vivo pelo canal da associação, clicando neste link.

Foto: Igor Souza – Etcetera Comunicação