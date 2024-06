Governo planeja espaço para atendimento de servidores nos Ceac

Serão disponibilizados emissão de contracheque, atualização de cadastro, agendamento de perícia médica

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) avança em mais uma importante iniciativa para melhorar os serviços oferecidos à população sergipana. Num esforço contínuo para aprimorar o atendimento e garantir a excelência nos serviços prestados, a Sead promove a capacitação dos colaboradores dos Centros de Atendimento ao Cidadão (Ceac), com o objetivo de implementar em breve o Espaço do Servidor em todas as unidades.

A capacitação dos colaboradores é uma etapa crucial para assegurar que todos os servidores estejam devidamente preparados para operar o Espaço do Servidor. A formação abrange uma variedade de tópicos, incluindo atendimento ao público e a operacionalização do Sistema Integrado de Pessoal do Estado (Sipes), ferramenta que permite acesso às informações relacionadas à vida funcional do servidor.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, destacou a importância da capacitação. “Estamos comprometidos em garantir que os servidores públicos estaduais de Sergipe recebam o melhor atendimento possível. A capacitação dos colaboradores é fundamental para que possamos implementar o Espaço do Servidor com excelência. Este novo espaço permitirá que nossos servidores resolvam questões administrativas de maneira mais ágil e eficiente, refletindo o compromisso do Governo de Sergipe em modernizar e humanizar os serviços públicos”.

Espaço do Servidor

O Espaço do Servidor será um local dedicado exclusivamente aos servidores públicos estaduais, onde poderão resolver diversas questões administrativas e acessar serviços essenciais. Serão oferecidos atualização de dados cadastrais, emissão de documentos (contracheque, ficha financeira, informe de rendimentos), orientações sobre benefícios e direitos, agendamento de perícia médica, além de outras demandas específicas dos servidores. A iniciativa faz parte do compromisso do Governo de Sergipe em promover a modernização e humanização dos serviços públicos, proporcionando um atendimento mais ágil, eficiente e focado nas necessidades dos servidores.

“O Espaço do Servidor é uma ação inicialmente pensada para o Sergipe é aqui, mas, diante da demanda e do sucesso da iniciativa, identificamos a necessidade de ampliação. A partir daí, nasceu a ideia de implantar este tipo de serviço nos Ceacs. Desta forma, vamos atender a um número maior de servidores públicos e facilitar o acesso aos serviços relacionados à vida funcional”, explica a superintendente geral de Recursos Humanos da Sead, Bianca Braga.

ASN – Foto: Sead