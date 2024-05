“Governo precisa dar mais atenção às rodovias”, diz Georgeo

O deputado estadual Georgeo Passos continua preocupado com as condições das rodovias estaduais. Rodando o estado todo para conhecer a realidade da população e recebendo denúncias, o parlamentar elencou vários exemplos de problemas nas estradas em Sergipe.

O parlamentar levou a denúncia à tribuna da Assembleia Legislativa algumas vezes e, recentemente, voltou a abordar o assunto. Georgeo apontou problemas atuais nas cidades de Nossa Senhora de Lourdes, Divina Pastora, Itabaianinha, Muribeca, Japoatã, entre outras.

“São vários casos que chegaram até nós. Estamos com uma rodovia interrompida no trecho entre os municípios de Riachuelo e Divina Pastora por conta de um buraco. Por causa disso foi feito um desvio que tem atrapalhado a rotina de muitos motoristas”, denunciou o deputado.

“Em Muribeca, a cabeceira da ponte teve um rompimento e o aterro desceu. E outras rodovias como em Itabaianinha, a que liga os municípios de Japoatã a Propriá, e a que liga a sede do município de Nossa Senhora de Lourdes ao povoado Escurial também estão com problemas”, completou.

O deputado pediu uma ação mais efetiva do Governo para recuperar as estradas. Ele lembrou que, com a chegada do período chuvoso, esse trabalho se torna ainda mais urgente. “Com o inverno, vai ficar difícil fazer essas ações e a tendência é que o asfalto fique ainda pior”, assegurou.

“Casos assim não deveriam se acumular. Em vez de aproveitarem o período de sol para fazer essa recuperação. Agora, com as chuvas, as coisas devem se agravar. Esperamos que o Governo tenha consciência desse problema e olhe pelas estradas que são sua responsabilidade”, finalizou Georgeo.

