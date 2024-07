GOVERNO PROMOVE 1º SEMINÁRIO DO SERGIPE 2050 COM FOCO NA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 26 ANOS

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), vai promover o primeiro Seminário do Sergipe 2050 nos dias 7 e 8 de agosto.

O evento acontecerá no auditório do Senac Aracaju, reunindo representantes de secretarias e órgãos do governo, das instituições parceiras que formam o Comitê Gestor e convidados, com objetivo de apresentar a iniciativa, que representa uma estratégia de desenvolvimento pactuada entre o Governo do Estado, a iniciativa privada e o terceiro setor, com vistas a construir cenários, diretrizes e ações para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe pelos próximos 26 anos.

Com o tema ‘Sementes de futuro para a construção de cenários prospectivos’, a programação do Seminário Sergipe 2050 contará com painéis de apresentação do projeto, além da apresentação do Brasil 2050 pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Também serão apresentadas diretrizes para o planejamento de longo prazo e do diagnóstico de Sergipe.

O evento também vai ofertar aos participantes oficinas com especialistas convidados para dialogar sobre os aspectos fundamentais para o desenvolvimento do Sergipe 2050. Uma delas é a professora doutora Elaine Marcial, referência nacional na metodologia de cenários prospectivos.

Importância

O secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, ressalta que o seminário visa reafirmar o compromisso do Governo do Estado com o futuro de Sergipe a longo prazo. “Estamos investindo em um planejamento estratégico de longo prazo que vai muito além de qualquer gestão, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de todos os sergipanos. Este encontro marca um importante passo na construção coletiva de um Sergipe mais próspero e preparado para os desafios dos próximos 26 anos”, informou.

Para o secretário do Planejamento, Julio Filgueira, o seminário é uma oportunidade de dialogar de forma mais aproximada com os atores envolvidos no projeto. “O seminário vai permitir que a Seplan e a Desenvolve-SE apresentem as diretrizes do Sergipe 2050, reunindo o Governo do Estado e integrando o Comitê Gestor, para que possa haver uma contribuição coletiva e efetiva na construção desse projeto”, destacou.

Sergipe 2050

A iniciativa do Sergipe 2050 é coordenada pela SECC, por meio da Seplan, com coordenação executiva da Desenvolve-SE. Neste ano de 2024, o Sergipe 2050 avançou na sua implementação com a criação da Seplan e a assinatura de um termo de cooperação técnica entre os representantes do Estado.

“O Seminário Sergipe 2050 é mais uma oportunidade para reafirmarmos o nosso compromisso com o futuro do nosso Estado. Estamos investindo em um planejamento estratégico de longo prazo que vai muito além de qualquer gestão, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de todos os sergipanos. Este encontro marca um importante passo na construção coletiva de um Sergipe mais próspero e preparado para os desafios dos próximos 26 anos”, afirmou o diretor de Projetos Estruturantes e Planejamento de Longo Prazo da Desenvolve-SE, Guilherme Rebouças.

Ao definir como horizonte os próximos 26 anos de planejamento para as ações a serem priorizadas pelo Executivo estadual, o Sergipe 2050 se apresenta como uma política de Estado que transcende mandatos e cujo legado beneficiará as gerações de hoje e de amanhã.

“É realmente uma iniciativa que vem para fazer com que Sergipe acione as alavancas do desenvolvimento econômico, supere os obstáculos. Então, vamos avançar, que está nascendo um grande momento para Sergipe, para as próximas gerações de filhos e netos, que desfrutarão do trabalho que estaremos realizando já a partir de hoje”, complementou o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade.

Além da apresentação do projeto, da criação do Comitê Gestor e da realização de oficinas preparatórias, a coordenação do Sergipe 2050 já visitou todas as instituições parceiras, que reafirmaram seu compromisso com o projeto.

Compõem o Comitê Gestor do Sergipe 2050, além da SECC, Seplan e Desenvolve-SE, o Banco do Estado de Sergipe (Banese); o Instituto Banese; a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese); a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese); a Universidade Tiradentes (Unit); o Tiradentes Innovation Center; a Universidade Federal de Sergipe (UFS); a Central Única das Favelas (Cufa); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio); o Instituto Euvaldo Lodi (IEL); o Sebrae e o Fórum Empresarial de Sergipe.

ASN – Foto: Ascom Seplan