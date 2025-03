GOVERNO REALIZA ENCONTRO COM GESTORAS DOS 75 MUNICÍPIOS PARA DEBATER POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Nesta quinta-feira, 13, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), realizou o 1º Fórum Estadual com Gestoras Municipais de Políticas para as Mulheres.

O encontro teve por objetivo concentrar as gestoras municipais dos Organismos de Proteção à Mulher (OPMs) para fortalecer as políticas públicas voltadas às sergipanas. O fórum faz parte do cronograma de ações da SPM durante o mês da mulher.

O evento contou com a participação da secretária de Articulação Institucional do Ministério das Mulheres, Fátima Cleide, que expôs o tema ‘Estruturação, financiamento público e orçamento para os OPMs’. “Nós, mulheres, somos metade da população brasileira e precisamos ter políticas específicas que atendam nossas demandas. Por isso, celebramos esse momento de articulação e cooperação entre estado, União e municípios”, considera. Para ela, não adianta o Governo Federal instituir política, se não tiver quem a execute, por meio do trabalho conjunto entre os entes federados. A articulação da SPM com os municípios contribuiu para que a secretaria e os demais organismos de proteção às mulheres reforcem a integração e promoção das políticas públicas voltadas, principalmente, ao combate à violência e à proteção das vítimas.

No planejamento de políticas para alcançar os direitos constitucionalmente previstos para as mulheres, a secretária de Estado da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Danielle Garcia, destacou que o cerne do encontro foi a articulação. “O principal papel é concatenar as pontas e termos uma política pública estadual em consonância com o que está sendo desenvolvido no município. Por isso que realizamos o nosso fórum com as gestoras municipais para que façamos essa troca de experiência”, destaca a secretária, ao frisar a escuta ativa ao final do encontro como prática comum da secretaria.

Na oportunidade, a diretora de Articulação e Participação Social da SPM, Edlaine Sena, tomou posse como presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher e compôs um dos paineis da programação. “É muito importante sabermos ouvir mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, de violência e é por isso que estamos aqui, hoje, no primeiro Fórum Estadual de Gestores de Políticas para Mulheres, para ouvirmos os gestores e juntos construirmos Políticas Públicas cada vez mais consolidadas”, afirma.

Participação

A convite da secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri, o grupo Batalhão Reviver, de Riachuelo, recepcionou as gestoras dos 75 municípios convidadas para o evento. “Essa transversalidade entre as pastas é imprescindível, sobretudo o apoio entre municípios, estado e União, para avançarmos nas políticas, principalmente as de combate à violência contra a mulher”, declara Érica Mitidieri. Na oportunidade, foram distribuídos kits com materiais impressos, que inclui, entre outros, o Guia para Organismos de Proteção à Mulher (OPMs).

A gestora de Carira, Isadora Almeida, coordenadora da Diretoria da Mulher no município, falou da importância da integração entre os entes. “No nosso município, tem ocorrido muitos casos de violência doméstica, infelizmente. As políticas públicas são para amenizar, erradicar e tentar proporcionar uma nova vida para elas. Esse evento, com certeza, aprimorará nossos serviços no município e nos dará mais engajamento com as demais diretorias”.

A secretária-adjunta da Secretaria da Mulher de Estância também compareceu ao fórum. “É um evento de trocas e mais aprendizado, onde seremos ouvidas, afinal, estamos na ponta nos municípios. O fórum nos fortalecerá na efetividade de políticas para a mulher”, salienta Guadalupe Batista.

A secretária de Assistência Social de Pacatuba, Leilane Quitério, revelou que levará as informações adquiridas nesta quinta-feira para auxiliar nos planos de implantação de uma Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres no município. “Este espaço é fundamental para fortalecer as políticas para as mulheres. Ficamos muito felizes de estar aqui e trouxemos nossa proposta para discuti-las com as gestoras”, completa.

Foto: Igor Matias