GOVERNO DE SERGIPE REALIZA REUNIÃO PARA APRESENTAR ESTUDO DE VIABILIDADE DA NOVA PONTE ARACAJU-BARRA

O Governo de Sergipe realizou uma reunião nesta sexta-feira, 22, com representantes do consórcio responsável pelos estudos para implantação da segunda ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. No encontro, que ocorreu no Palácio Museu Olímpio Campos e contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, foi apresentado o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) pelo consórcio formado pelas empresas MPB Saneamento LTDA, Única Consultores de Engenharia Ltda e Beck de Souza Engenharia LTDA.

Esta é a primeira etapa do processo visando a implantação da nova ponte. Após este estudo, serão entregues o Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima) e a elaboração do anteprojeto da ponte. A conclusão do EVTEA deve ser consolidada em dezembro, e consiste no conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes, com a identificação dos impactos ambientais.

O governador Fábio Mitidieri elogiou o projeto e reforçou sua importância e retorno à sociedade. “Em dezembro a gente deve começar efetivamente a primeira etapa, porque a Adema já nos deu sinal. Desde a construção da primeira ponte nós não temos um empreendimento tão grande, e vai mudar a cara da cidade. É muito relevante para o trânsito e a economia, sendo a primeira de outras obras que queremos fazer, e dará um ar de desenvolvimento a Aracaju”, pontuou o governador.

Com base no estudo, a avaliação apurou que os benefícios estimados superam os custos com os projetos e execução da obra prevista. O valor total da nova ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros estaria estimado em R$ 469.322.145,62, e o projeto apresentou viabilidade plena com taxa interna de retorno de 10,5%, e com 7,5% na condição de sensibilidade. “Ainda com possíveis aditivos, a relação de benefício é maior que o custo. Ou seja: mesmo na pior condição, a obra se mostra atrativa e com viabilidade plena”, avaliou Manolo Caramez, membro do Consórcio MPB-Única-Beck e que fez a apresentação.

Na oportunidade, Manolo explanou os trabalhos realizados, tendo como ênfase a apresentação do processo avaliativo baseado nos produtos que integram o estudo, com a análise das alternativas locacionais, traçado definitivo, estudo de tráfego, estimativa de custos, avaliação econômica e cronograma. Assim, o Governo do Estado pôde conhecer e se manifestar acerca do estudo.

Reunião

Participaram da reunião os secretários de Estado da Casa Civil (SECC), Jorginho Araujo; de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas; e da Fazenda (Sefaz), Sarah Andreozzi. Também representaram o governo a secretária-executiva da Sedurbi, Ana Cristina Prado; a diretora-presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Ingrid Feitosa; a chefe de Gabinete do governador, Jacqueline Caldeira; e o presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade.

“O Grupo de Trabalho já foi informado e está acompanhando o desenvolvimento dos estudos. Hoje, eles foram trazidos de forma resumida. A parte mais importante é justamente a viabilidade econômica, e, mesmo com possíveis intercorrências, o estudo direciona o custo-benefício positivo. O documento está praticamente aprovado, e isso nos dá a possibilidade de seguir com o projeto”, avaliou o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas.

Além deles, membros do Grupo de Trabalho acompanharam a elaboração: Émile Cartaxo, Joana Cândida e José Henrique, da Sedurbi; Antonelle Morais e Marília Chaves, da Adema; o secretário-executivo da Fazenda, Laércio Marques; o subsecretário de Integridade Pública, Mário Nogueira; Manoel Luiz, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec); Bruno Sad, da Desenvolve-SE; e Tito Felipe, do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER-SE). Já o Consórcio MPB-Única-Beck foi representado por Manolo Caramez, Ademir Monteiro e Bertoldo Silva Costa.

Contrato

O consórcio MPB-Única-Beck está previsto no contrato nº 08/2024, com um investimento de R$ 8.509.321,57. O prazo de execução é de 420 dias, com a ordem de serviço nº 18/2024, tendo a data inicial em 9 de abril de 2024 e a data final em 2 de junho de 2025.

Ainda de acordo com Manolo Caramez, já neste mês de novembro as equipes iniciam os trabalhos de análise de topografia do local, visando realizar todo o processo com celeridade para viabilizar o cronograma planejado.

Foto: Arthur Soares