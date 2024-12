Governo recebe prêmio ‘Parceiro Preferencial’ da Operadora CVC

O Governo de Sergipe recebeu o prêmio ‘Parceiro Preferencial’ da CVC, maior operadora de turismo da América Latina, em evento realizado na segunda-feira, 16, em Santo André (SP). A premiação reconhece os destinos turísticos que se destacam pela parceria estratégica com a operadora, além de oferecer infraestrutura de qualidade e experiências diferenciadas para os viajantes. Também foram premiados os hotéis sergipanos Makai Resort, Hotel da Costa, Arcus Hotel, Aruanã e Rekinte Hotel.

Estavam presentes mais de 200 fornecedores, entre eles: representantes de governos, companhias aéreas, redes hoteleiras e locadoras de veículos. A solenidade de entrega do prêmio contou com a participação do CEO da CVC, Fábio Godinho, diretores da operadora e membros da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), entre eles, o presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho.

Representando o Governo de Sergipe, estava a secretária-executiva da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Daniela Mesquita. Ela recebeu a premiação na qual Sergipe foi destaque em reconhecimento às iniciativas da gestão estadual em promover ações que impulsionem Sergipe como um destino atrativo e acolhedor, gerando desenvolvimento para o estado. “Nossas belezas naturais, cultura e hospitalidade estão conquistando cada vez mais espaço no cenário nacional, e essa parceria com a CVC fortalece ainda mais nosso potencial para atrair turistas e impulsionar o desenvolvimento do nosso estado. Portanto, esse prêmio é um reconhecimento ao nosso trabalho e um estímulo para continuarmos atraindo cada vez mais turistas”, destacou.

O presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco, ressalta o grande investimento para a promoção do destino Sergipe nesses dois primeiros anos da gestão Fábio Mitidieri, com destaque para a parceria com a CVC. Segundo ele, isso fomenta e fortalece ainda mais o desenvolvimento do turismo no estado. “A parceria entre Setur, ABIH/SE e CVC foi um grande acerto da administração pública sergipana e está dando excelentes resultados. Estamos falando de Sergipe na prateleira da maior operadora de turismo da América Latina, o que amplia a visibilidade do nosso destino e contribui para aumentar consideravelmente o número de turistas que escolhem Sergipe para visitar”, disse o representante da rede hoteleira sergipana.

Parceria Setur-CVC

Este ano, o Governo de Sergipe, por meio da Setur, em parceria com a ABIH/SE, participou da Convenção de Vendas CVC como patrocinador platinum. O grande encontro de todos os vendedores, franqueados e fornecedores da operadora de viagens aconteceu em Gramado (RS), entre os dias 29 de fevereiro e 3 de março. Durante dois dias, mais de 1.500 agentes de viagens foram capacitados sobre os principais atrativos do destino Sergipe e, em especial, os eventos âncoras, como os festejos juninos no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Além disso, foi realizada ação de mídia compartilhada entre a Setur, CVC e ABIH/SE durante o período de junho e julho, com impulsionamento de publicações para venda ao consumidor final, banners digitais em site e vitrine de lojas, e-mail marketing, entre outras ações.

Sobre a premiação

O Prêmio ‘Parceiro Preferencial’ é um projeto comercial lançado pela CVC em setembro deste ano, no qual foram disponibilizadas ferramentas para que todos os agentes de viagens da operadora no Brasil tivessem a oportunidade de vender os destinos com maior apelo turístico, alavancando as vendas com produtos e preços exclusivos, assim como melhores condições de pagamento.