Governo reforça política de combate à insegurança alimentar com Programa de Aquisição de Alimentos e ampliação do Prato do Povo

O governador Fábio Mitidieri lançou, nesta quarta-feira, 15, o edital do Programa Estadual de Aquisição de Alimentos (PEAA) e assinou os contratos do Programa Cisternas e da expansão do Programa Prato do Povo. As ações, coordenadas pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), reforçam as políticas direcionadas à segurança alimentar, inclusão e convivência com o semiárido.

Na ocasião, o governador destacou o foco da gestão estadual em garantir dignidade às pessoas. “A redução da insegurança alimentar, das desigualdades sociais são uma prioridade da nossa gestão e temos comprovado isso com investimentos vultosos. Os números mostram que estamos no caminho certo. Sergipe foi um dos estados que mais reduziu a desigualdade social, sendo premiado, no ano passado, e, agora, mais uma vez, se destaca com o segundo lugar nacional. Isso mostra a importância que temos dado a essa pauta”, frisou.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, ressaltou dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), neste mês de outubro. “Sergipe figura como segundo estado do Brasil com maior redução da insegurança alimentar, uma diminuição de 27% em apenas um ano. Essa marca contribuiu para que o país saísse do mapa da fome, da Organização das Nações Unidas (ONU)”, enfatizou.

PEAA

O Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, com investimento de R$ 10 milhões , prevê a compra produtos diretamente da agricultura familiar e os destina para cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, restaurantes populares e entidades socioassistenciais. A perspectiva é de produção de três mil toneladas de alimentos, beneficiando 20 mil famílias.

Integrante da Associação Quilombola Comandante Patioba, de Japaratuba, Andreia de Almeida representou sua comunidade e detalhou sua relação com a arrecadação e distribuição de alimentos por meio do programa. “Quando conheci o PAA federal, por meio do Governo de Sergipe, só recebia os alimentos. Agora, produzo e distribuo, também. Testemunhar essa ampliação do programa para estadual também é uma grande vitória porque significa que vamos produzir mais. É faturamento para os pequenos produtores”, reconheceu.

Prato do povo

A expansão do Programa Prato do Povo para quatro novos municípios também foi assinada nesta quarta-feira. A iniciativa faz parte da política estadual de segurança alimentar. Os novos polos são Nossa Senhora de Lourdes, Amparo do São Francisco, Brejo Grande e Cedro de São João.

O prefeito de Cedro de São João, Neudo Alves, agradeceu a ação. “O Prato do Povo é um projeto de extrema importância, que beneficia toda sociedade sergipana, principalmente as pessoas mais carentes. O Governo do Estado está de parabéns”, destacou.

O Prato do Provo já distribuiu mais de 1,3 milhão de refeições em 21 municípios, um investimento na ordem de R$ 16 milhões.

Cisternas

A assinatura dos contratos com as entidades executoras do Programa Cisternas garantirá a construção de 1.309 unidade, com investimento de R$ 8.553.041,07 e beneficiará os municípios de Canindé de São Francisco, Feira Nova, Nossa Senhora da Glória, Canhoba, Ribeirópolis, Pinhão, Frei Paulo, Pedra Mole, Telha, Graccho Cardoso, Gararu, Itabi, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Lourdes. “São recursos federais, mas que, em parceria com o Governo do Estado, executamos para trazer ainda mais qualidade de vida e dignidade para as pessoas”, pontuou o governador Mitidieri.

Representando uma das entidades executoras, o Centro Dom José Brandão, o gerente administrativo financeiro Helisson Santos Macedo deu alguns detalhes de como funcionará o projeto. “Com a assinatura do contrato, começamos a falar da implementação da cisterna. Vamos até as famílias, fazemos um processo de seleção, cadastramento e, depois, elas passam por uma capacitação, onde aprendem a lidar com o mecanismo. O acesso à água é um direito universal”, especificou.

As organizações executoras do programa são o Centro Dom José Brandão de Castro, Sociedade de Apoio Sócio-Ambientalista e Cultural (Sasac) e Associação Mão no Arado de Sergipe (Amase).

