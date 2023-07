Restabelecido abastecimento de água dessalinizada em comunidades de Glória e Carira. Unidades do Programa Água Doce fornecem água potável

A intervenção técnica nas unidades de produção de água dessalinizada no povoado Lagoa dos Porcos, em Carira, e no Assentamento Fortaleza, em Nossa Senhora da Glória, feita pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), foi concluída na última quarta-feira, 12. A ação restabeleceu o abastecimento de água potável às comunidades, onde 170 famílias vivem e dependem dos sistemas de dessalinização do Programa Água Doce (PAD).

A manutenção dos sistemas, que pararam de funcionar na última semana, foi realizada pela Coderse. A empresa pública é vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) que, com suas subsidiárias, coordena e executa o programa no Estado. Em todo o estado, existem 29 unidades de dessalinização. Em maio, a Coderse realizou uma manutenção geral corrigindo falhas nos equipamentos que pudessem interromper o fornecimento de água para as comunidades.

Segundo o coordenador estadual do Núcleo do PAD, Vandesson Carvalho, foram consertados os componentes que fazem parte do dessalinizador e feito o reparo na tubulação de alta pressão, na unidade de Carira. “Os dessalinizadores pararam na semana passada, mas já voltaram a funcionar. Isso mostra a rapidez e preocupação que o Governo do Estado, a Seagri e Coderse têm com o abastecimento dessas comunidades que tanto necessitam de água potável”, esclareceu Carvalho.

Para Vanderson, essa preocupação vai além do funcionamento das unidades, ao promoverem oficinas e capacitação para toda a comunidade. “A partir do dia 24 deste mês, daremos continuidade às oficinas de sustentabilidade ambiental nos locais atendidos pelo PAD. E sempre que somos requisitados, fazemos novas capacitações de operadores”, completa.

O operador e usuário do sistema de dessalinização no Assentamento Fortaleza, Miguel ‘do Flamengo’, conta que naquela comunidade, 90 famílias dependem do equipamento público para ter acesso à água potável. Segundo ele, a equipe do PAD visitou o local duas semanas antes de solicitarem a manutenção corretiva do dessalinizador. Durante a visita, os moradores receberam treinamento para operar o sistema de forma correta. “Na hora que a gente precisa, eles vêm. Essa água é uma coisa muito importante para nós, porque todo mundo que usa ela, gosta demais e diz que não quer mais de outra água a não ser essa”, declarou Miguel.

Equipes multidisciplinares

De acordo com o diretor de Infraestrutura Hídrica da Coderse, Ernan Sena, desde que a Seagri passou a coordenar o Água Doce, a empresa tem disponibilizado setores e equipes multidisciplinares para atender às demandas do programa. A água chega até a população através de chafarizes, depois de passar por um complexo equipamento de dessalinização. Ela precisa ser bombeada de poços salinos, passar por reservatórios, para em seguida ser potabilizada, armazenada e distribuída.

Todo esse processo requer um trabalho em equipe. “Além do pessoal técnico da Coderse, que compõe o núcleo do PAD e faz a manutenção direta do dessalinizador, temos o pessoal que lida diretamente com o poço, com a sua limpeza subterrânea e toda a estrutura de tubos, registros, conexões e reservatórios. Na retaguarda, os setores de Compras e de Licitação são necessários para a continuidade do programa”, explicou Sena.

Carira

No povoado Lagoa Dos Porcos, em Carira, as 80 famílias atendidas pelo sistema de dessalinização relataram a falta de abastecimento na semana passada. Segundo Genivaldo Martins, professor de História na escola da comunidade, e operador do sistema, o procedimento realizado voltou a abastecer o seu povoado. “A equipe veio rápido e fizeram o serviço com perfeição”.

O sistema que abastece toda a comunidade — da escola ao posto de saúde —, é de extrema importância para a região. “É uma água boa de qualidade que vem dando certo e não podemos ficar sem. Agradeço aos técnicos e a todos que fazem o Programa Água Doce”, disse Martins.

