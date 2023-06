Governo Reúne representantes sindicais para dialogar sobre  garantia do quadro de servidores da FHS

A migração do modelo de gestão da FHS não impactará na assistência à saúde, bem como não há riscos de demissão para os servidores públicos

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) promoveu uma reunião com os representantes sindicais da saúde nesta segunda-feira, 19, para dialogar sobre a garantia da permanência do quadro de servidores públicos da Fundação Estadual de Saúde.

Há uma manifestação do Ministério Público Federal, da qual, o órgão quer um planejamento do processo de alteração de modelo de gestão da Fundação Hospitalar de Saúde. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, essa migração para outro modelo de gestão não irá impactar na assistência à saúde. Além disso, reitera que não há riscos de demissão para os servidores públicos da FHS.

“A reunião foi importante para manter esse diálogo franco com as categorias. É essencial ressaltar que a nossa preocupação é garantir a assistência e os vínculos dos servidores públicos. É uma decisão que acontece dessa ação de extinção da FHS, e que vamos procurar as melhores soluções para os trabalhadores e para a assistência. Isso será construído com a presença de todos , do Ministério Público, trabalhadores, deputados e corpo técnico da SES, para que encontremos a solução ideal”, disse Walter Pinheiro.

A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, Shirley Díaz Morales, enfatiza que é essencial a participação de todos os sindicatos na Mesa Permanente de Negociação, como ficou acordado durante a reunião de hoje, garantindo a construção de soluções coletivamente.

“O principal encaminhamento que tivemos na reunião, fruto da mobilização dos trabalhadores, é que o debate entre Secretaria de Estado da Saúde e Fundação, por conta açaõ Civil Pública do Ministério Público, seja levada para discussão na mesa de negociação , onde já temos a presença de todos os sindicatos envolvidos , para poder chegar no melhor caminho”, destaca.

Na reunião estavam presentes os sindicatos dos médicos, enfermeiros, dos fisioterautas, dos assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas e técnicos de nutrição, bem como técnicos e auxiliares das Unidades de Saúde de Aracaju.