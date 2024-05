Governo se reúne com Fórum Empresarial de SE e faz balanço sobre investimentos e geração de emprego

Durante o encontro foi assinado o termo de cooperação técnica que visa a execução de programas de trabalho

Networking e integração com entidades empresariais marcaram o encontro entre o Governo do Estado e o Fórum Empresarial de Sergipe nesta quarta-feira (22.) Durante o evento, o governador Fábio Mitidieri fez um balanço dos investimentos que o governo tem feito visando a geração de emprego e renda dos sergipanos.

Mitidieri destacou que, em 2023, Sergipe apresentou saldo positivo de geração de empregos, com 13.380 vínculos, o que representa o aumento de 4,51%; e apresentou projetos como o Programa Primeiro Emprego, que beneficiará 5 mil jovens entre 18 e 29 anos até 2025. Atualmente, 12 turmas estão em andamento. O Acelera Sergipe foi citado. Serão mais de R$ 200 milhões de investimento em infraestrutura de equipamentos públicos comunitários em 49 municípios. Pró-Rodovias, Adutora do Leite e a realização e captação de eventos também foram destacados.

“Aqui estão empresários sergipanos que querem nos ouvir e saber das ações que o governo tem feito para melhorar o ambiente de negócios e a profundidade de geração de emprego e renda. E, obviamente, isso reflete uma melhoria da qualidade de vida dos sergipanos”, ressaltou Fábio.

Em seu discurso, o governador falou sobre o cenário econômico, pontuando o fato de Sergipe ter sido o 5º colocado no Brasil em relação ao crescimento da Receita Corrente Líquida (RCL) e da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). Além disso, citou projetos e ações estratégicas do Governo do Estado, entre elas no âmbito do Petróleo e gás; energias renováveis e também na Agência de Desenvolvimento de Sergipe.

Trabalho reconhecido

O coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Geraldo Magela, ressaltou o trabalho que o Estado tem feito na geração de emprego para os sergipanos. “Sergipe tem demonstrado um crescimento surpreendente desde o início desta gestão. E isso é resultado direto de ações direcionadas para a política econômica local, o estímulo ao trabalho empresarial, que, de fato, faz crescer novos postos de trabalho e as ações sociais desenvolvidas no seu governo”, enfatizou.

Representando os participantes do evento, a empresária Luiza Trajano falou da alegria em conhecer Sergipe e do cenário promissor para os negócios. “Eu firmo um compromisso com o estado de gerar mais empregos aqui. É um estado que está crescendo muito, tem um povo muito trabalhador e disciplinado”, elogiou.

Termo de cooperação

Durante a reunião foi assinado o termo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e o Fórum Empresarial de Sergipe. A partir da assinatura, fica firmado uma parceria mútua visando a execução de programas de trabalho, projetos, atividades ou eventos de interesse recíproco.

Foto: Arthur Soares