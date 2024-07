Gracinha Garcez lidera pesquisa de opinião em Itaporanga D’Ajuda

Pesquisa de opinião pública Nº SE-09266/20242 realizada em Itaporanga D’Ajuda revela Gracinha Garcez como líder nas intenções de voto para prefeito, com 56,4%. Confira os detalhes da pesquisa.

Relatório de Pesquisa de Opinião Pública em Itaporanga D’Ajuda

Data da Coleta: 09 e 10 de Julho de 2024

Instituto Realizador: Instituto de Pesquisa Consultoria Técnica de Serviços no Estado de Sergipe, CNPJ: 34.686.514/0001-64

Número de Entrevistas: 589 entrevistas presenciais, pessoais e individuais

Margem de Erro: 4%

Resultados Espontâneos para Prefeito:

Gracinha Garcez – 31,65%

Ivan Sobral – 16,97%

Vitor Mandarino – 2,28%

Francinaldo – 0,65%

Otávio Sobral – 0,49%

Ns/Nr (Não sabe/Não respondeu) – 47,96%

Resultados Induzidos para Prefeito:

Gracinha Garcez – 56,40%

Ivan Sobral – 21,80%

Ns/Nr (Não sabe/Não respondeu) – 12,20%

Branco/Nulo – 7,40%

Francinaldo – 2,20%

Rejeição Induzida para Prefeito:

Ns/Nr (Não sabe/Não respondeu) – 35,40%

Ivan Sobral – 26,75%

Francinaldo – 21,37%

Gracinha Garcez – 13,05%

Branco/Nulo – 3,43%

Análise dos Resultados

A pesquisa de opinião pública realizada nos dias 9 e 10 de julho de 2024 em Itaporanga D’Ajuda revela um cenário político favorável para Gracinha Garcez. Com 56,40% das intenções de voto na pesquisa induzida, ela se destaca como a principal candidata na corrida para a prefeitura. Ivan Sobral aparece em segundo lugar, com 21,80% das intenções, enquanto os votos brancos e nulos somam 7,40%.

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados mencionam livremente seus candidatos preferidos, Gracinha Garcez também lidera com 31,65%, seguida por Ivan Sobral com 16,97% e Vitor Mandarino com 2,28%.

Margem de Erro e Confiabilidade

A margem de erro da pesquisa é de 4%, o que confere uma confiabilidade significativa aos dados apresentados. A amostra foi composta por 589 entrevistas presenciais, garantindo uma representatividade robusta da opinião pública de Itaporanga D’Ajuda.

Rejeição dos Candidatos

Quando questionados sobre os candidatos que não votariam de forma alguma (rejeição induzida), a maioria dos entrevistados (35,40%) optou por não responder ou não souberam informar. Ivan Sobral teve a maior taxa de rejeição específica, com 26,75%, seguido por Francinaldo com 21,37%.

Os resultados da pesquisa indicam uma vantagem expressiva de Gracinha Garcez na disputa pela prefeitura de Itaporanga D’Ajuda. Sua liderança nas intenções de voto, tanto espontâneas quanto induzidas, sugere uma forte aceitação por parte do eleitorado local. No entanto, a alta taxa de rejeição de Ivan Sobral aponta para desafios que sua campanha precisará enfrentar.

