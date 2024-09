Grande Carreata do respeito, da paz e do amor percorre bairros da zona Sul de Aracaju

Nove bairros e 42 ruas percorridas deixando claro o amor e o respeito por todas as mulheres aracajuanas, independente de opção ideológica ou partidária. Esta foi a tônica que dominou a grande carreata da zona Sul, promovida pelos candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, que ocorreu na manhã e início da tarde deste domingo, 15, na capital, contando com a participação do governador Fábio Mitidieri, do senador Laércio Oliveira, da deputada federal Katarina Feitoza

“Inicialmente, queremos deixar claro nosso absoluto respeito pelas mulheres aracajuanas, sejam quais forem sua opções. As mulheres serão protagonistas em nossa gestão, pois acreditamos na capacidade e na sensibilidade feminina na busca de soluções para os desafios do cotidiano. Todas as mulheres, independente de vinculação política, credo, etnia, idade ou opções, merecem e vão receber nosso respeito. Esta é uma premissa básica em nossas vidas”, ressaltou Luiz Roberto, ao iniciar a carreata, ainda na avenida São Paulo, ponto de partida da ação.

A deputada federal Katarina Feitoza evidenciou sua trajetória de luta a afirmação da condição feminina na desafiadora atividade policial, que é sua origem, até ocupar a função de parlamentar federal. “Todas as mulheres enfrentam desafios no dia a dia, como eu enfrentei desde a minha adolescência. Cresci e constitui família sempre buscando defender e apoiar outras mulheres que lutaram muito para se desenvolver com dignidade. Nossa luta é árdua e todas nós merecemos o devido respeito. Não admitimos o desrespeito em nenhuma hipótese, ainda mais originado de outra mulher”, destacou a parlamentar.

Enaltecendo a importância das obras e serviços por todas as localidades percorridas na carreata, o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, falou da sua devoção e admiração pela sensibilidade, capacidade e intuição femininas. “Sou filho de dona Nicinha, pai de duas mulheres e esposo de Jaqueline. Essa é uma das grandes bênçãos que Deus me concedeu! Aprendo todos os dias com essa convivência que me engrandece. Junto com Luiz Roberto, detentor dos mesmos valores, faremos, com a graça de Deus, uma gestão que evidenciará esse papel transcendente da mulher”, ressaltou Fabiano, num dos momentos da carreata onde saudavam justamente as mulheres.

A carreata iniciou no Siqueira Campos, passando pelos bairros Ponto Novo, São José, Salgado Filho, Grageru, Jardins, Farolândia, Coroa do Meio e Atalaia.

Agenda

Ainda na noite de domingo, o candidato Luiz Roberto participou da missa e procissão em louvor à Nossa Senhora da Soledade, na paróquia do bairro Soledade, e da missa e festa de Santa Dulce dos Pobres, no bairro 18 do Forte.

