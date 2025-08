CMA: GRANDE EXPEDIENTE É MARCADO POR DENÚNCIAS DO PRESIDENTE SOBRE O REMANEJAMENTO DE EMENDAS

O vereador e presidente da Casa parlamentar, Ricardo Vasconcelos, abriu o grande expediente desta quarta-feira (06/08), realizando uma denúncia em relação à gestão do ex-prefeito Edvaldo Nogueira. Segundo Ricardo, “o ex-prefeito e a ex-secretária de saúde Waneska pegaram as emendas dos vereadores de 2024, que eram para a construção do Centro de Imagem em Aracaju, e remanejaram sem pedir autorização da Câmara de vereadores, o que é obrigatório, de acordo com a legislação. A saúde não foi prioridade na gestão dele e o dinheiro foi utilizado para pagar contratos administrativos”. O presidente reforçou que a fiscalização do parlamento irá ocorrer e que as providências serão tomadas.

O vereador Sgt. Byron também utilizou o grande expediente para reforçar a cobrança em relação às emendas impositivas. O vereador Byron disse que “todos os dias recebemos demandas da população sobre a saúde, a falta de apoio educacional e até problemas no saneamento básico. E quando temos a oportunidade de deixar nossa marca e destinar os recursos para a cidade, por meio das emendas, não temos nenhum avanço”, lamentou. Byron também cobrou uma análise da Procuradoria Geral do Município e a necessidade de saber um cronograma de quando as emendas serão liberadas.

O vereador Vinícius Porto foi o último a utilizar o grande expediente para comentar as questões abordadas em relação às emendas impositivas. “Em 2023, a secretária de saúde Waneska esteve no parlamento para solicitar emendas impositivas para a Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco. Porém, isso não foi suficiente para revitalizar o local. Como esses recursos não foram suficientes, não há desvio de função, pois eles retornam para a secretaria de Fazenda e a prefeitura usa em outras finalidades”, apontou. O vereador disse que é importante, ao colocar emendas impositivas, estabelecer um diálogo com os secretários e a prefeitura para entender o planejamento financeiro.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro