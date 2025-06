Grande maioria da Assembleia quer Jeferson Andrade como vice governador de Fábio Mitidieri, em 2026

O nome do deputado Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, conquista cada vez mais apoio para ser o candidato a vice-governador da base aliada na chapa do governador Fábio Mitidieri à reeleição em 2026. Hoje, 19 deputados e deputadas estaduais – são 24 deputados ao todo, na Assembleia – manifestaram publicamente esse apoio. A grande maioria estava no Restaurante La Taipa, em Barra dos Coqueiros, ao lado do próprio deputado Jeferson Andrade confirmando essa posição política.

Chapa em construção

O governador Fábio Mitidieri (PSD) conquanto remeta para as próximas semanas o anúncio formal da sua futura chapa, tem deixado claro que os nomes do deputado Jeferson Andrade (PSD), do senador Alessandro Vieira (MDB) e do ex-deputado federal André Moura (UB) devem estar praticamente escolhidos como seus companheiros de chapa majoritária para governador, vice-governador, senador 1 e senador 2.

Fábio vai para a reeleição com um projeto que defende o real avanço para o futuro do estado de Sergipe através de políticas públicas promotoras do desenvolvimento econômico e social, geração de empregos e rendas, mais oportunidades para os jovens, mais qualidade nos serviços de educação, saúde, cultura. transporte, turismo, segurança e infraestrutura urbana e rural.

Em nenhum outro tempo, um pré-candidato a vice-governador do estado recebeu apoio político tão expressivo quanto esse o deputado Jeferson Andrade vem recebendo agora.

Prefeitos, vices-prefeitos, vereadores, lideranças políticas e comunitárias de todas as regiões do estado têm manifestado apoio firme e representativo das forças eleitorais a um nome, quanto esse que se materializa agora em torno do presidente da Alese. A nova chapa eleitoral de Fábio Mitidieri, ao que parece, está praticamente construída e vem recebendo grande apoio popular.