Grande Plenária da Virada mobiliza correligionários

Um movimento decisivo na motivação para a virada rumo à vitória da candidatura de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, na reta final da disputa pela prefeitura da capital. Milhares de pessoas lotaram o salão do Iate Clube, na noite desta sexta-feira, 18, para alavancar os melhores candidatos e as propostas mais efetivas para Aracaju continuar no caminho do avanço. O ato contou com a participação do governador Fábio Mitidieri, do prefeito Edvaldo Nogueira, do senador Laércio Oliveira, da deputada Katarina Feitoza, da primeira dama, Érica Mitidieri, dentre outras autoridades, parlamentares, correligionários, vereadores eleitos e lideranças da capital.

“A partir de hoje, teremos nove dias de luta, nove dias de entrega em prol do futuro de Aracaju. Nossa cidade vai continuar avançando. Nós amamos Aracaju e vamos continuar trabalhando por Aracaju”, destacou o candidato Luiz Roberto, que também fez questão de agradecer a todos os presentes pelo avanço que o fez chegar ao segundo turno. “Quero agradecer pelo empenho de cada uma e cada um de vocês, que se somaram para que chegássemos a esse momento da disputa. Agora é ir para as ruas, vamos virar e vamos alcançar a vitória. A melhor pesquisa é a das ruas”, estimulou o candidato.

Viver o Propósito

Relembrando um princípio filosófico sobre suportar o processo para viver o propósito, o governador Fábio Mitidieri relembrou os momentos que passou antes da sua eleição, em situação semelhante, onde a fé e a motivação se mostraram diferenciais que o levaram à vitória. “Eu sempre respondi às críticas e à descrença com trabalho. Vamos juntos viver o propósito para um novo tempo de evolução em Aracaju. Depende de nós e estaremos nas ruas de dia à noite focando no propósito da vitória. Eu vi e vivi isso dois anos atrás. Com esse grupo de mulheres e homens vocacionados, com história e trabalho, vamos vencer essa luta pelo bem do povo de Aracaju”, declarou o governador.

Empenho Imediato

Logo em seguida, dividindo para multiplicar, o candidato Luiz Roberto, acompanhado do prefeito Edvaldo Nogueira e correligionários, seguiu para uma mini carreata no Jardim Centenário e Bugio, enquanto o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, o senador Laércio Oliveira e a deputada federal Katarina Feitoza, dentre outros membros do grupo, seguiram para uma mini carreata na região do Santa Tereza e Aeroporto. “Assim, conseguimos levar nossa mensagem do avanço e do melhor para Aracaju a um maior número de pessoas, com fé e humildade, estamos interagindo com os aracajuanos”, registrou Fabiano Oliveira.

Fonte e foto assessoria