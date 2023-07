Grupo Banese leva ofertas e serviços a Itabaianinha, no “Sergipe é Aqui”

Ação itinerante do governo do estado acontecerá nesta sexta-feira, 28. Clientes poderão ter acesso facilitado a produtos e linhas de crédito, bem como negociar dívidas com o banco e o Banese Card.

Equipes do Banese, Banese Card e Mulvi Pay estarão na 8ª edição do “Sergipe é Aqui”, que acontecerá nesta sexta-feira (28), na Escola Joaldo Lima de Carvalho, no município de Itabaianinha, distante cerca de 120 quilômetros de Aracaju. Os itabaianinhenses terão acesso, de maneira facilitada, aos serviços e produtos oferecidos pelas empresas do Grupo Banese, a exemplo do parcelamento da dívida junto ao cartão de crédito em até 18 vezes.

O “Sergipe é Aqui” é a ação itinerante do Governo de Sergipe criada para levar à população do interior do estado, de forma fácil e rápida, mais de 150 serviços públicos ofertados por mais de 20 secretarias, empresas e órgãos da administração estadual. Durante o evento, os clientes do banco e do Banese Card poderão negociar dívidas, pagar taxas e boletos com débito em conta, contratar crédito, solicitar emissão de fatura e adesão ao cartão genuinamente sergipano.

Quem ainda não é cliente Banese poderá abrir conta e aderir ao cartão de crédito. Além disso, lojistas poderão conhecer e solicitar adesão à maquininha da Mulvi Pay, que conta com soluções para ajudar no crescimento dos negócios de empreendedores formais e informais. Aqueles que possuem dívida com Banese Card poderão negociá-las com benefícios exclusivos, como descontos de até 90% nos encargos da dívida e parcelamento em até 18 vezes.

Serviços ofertados pelo Grupo Banese

Confira, a seguir, a lista completa de serviços que serão ofertados pelas empresas do Grupo Banese durante a 8ª edição do “Sergipe é Aqui”, em Itabaianinha:

Banese

Abertura de contas corrente ou poupança;

. Atendimento ao cliente;

Linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas;

Atendimento especializado do Banese + Agro para produtores rurais;

Linhas de crédito rural para custeio e investimento agropecuário;

Linha de crédito para fortalecimento e apoio à agricultura familiar;

Negociação de dívidas para recuperação de crédito;

. Pagamento de tributos estaduais.

Banese Card/Mulvi:

Adesão ao cartão de crédito;

Negociação de dívidas;

Atualização cadastral e do limite de crédito;

. Reemissão do cartão;

Adesão à fatura do cartão de crédito por e-mail;

Impressão da 2ª via de fatura e boleto;

Suporte para acesso aos canais digitais.

Mulvi Pay:

Adesão às soluções de pagamentos (maquininhas) da Mulvi Pay;

. Atendimento ao lojista.

Ascom Grupo Banese