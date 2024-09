Grupo Cencosud inaugura escritório comercial do GBarbosa; Setor de compras retorna para Sergipe

Sergipe deu mais um passo importante rumo ao fortalecimento da economia. Nesta quinta-feira, 12, o governador Fábio Mitidieri participou da inauguração do novo escritório comercial do GBarbosa, no mezanino da loja Jardins, em Aracaju. Com foco no desenvolvimento de novos fornecedores e na geração de parcerias estratégicas, o espaço promete impulsionar negócios locais e reforçar o vínculo histórico da marca sergipana com o estado, gerando mais empregos e movimentando o mercado regional.

O setor de compras do GBarbosa migrou de Sergipe para a Bahia há dez anos e retorna após negociação com a administração estadual, intermediada pelo governador Fábio Mitidieri. A solenidade de inauguração contou com a presença de executivos do grupo Cencosud, incluindo o presidente da Cencosud Brasil, Sebastián Los, e o diretor-geral das bandeiras GBarbosa/Perini, Marcos Rogério Femia, além de colaboradores e autoridades.

O espaço, com 572 m², foi projetado para fortalecer a economia local através do desenvolvimento de novos fornecedores e a geração de parcerias estratégicas. Durante a inauguração do novo escritório comercial do GBarbosa, o governador agradeceu à família GBarbosa e ao grupo Cencosud por continuarem investindo em Sergipe.

“Isso representa mais oportunidades, uma movimentação na economia, um apoio maior aos fornecedores locais e a possibilidade de eles também fornecerem para a Rede Cencosud, ampliando esse fornecimento. Para nós, isso tem um grande significado, mas também é o resgate de uma história. O GBarbosa, fundado em 1955, é uma empresa sergipana com uma relação muito forte com o nosso povo e a nossa história. A volta do escritório comercial para Sergipe fortalece esse sentimento de pertencimento que a população tem com a marca GBarbosa”, declarou.

Espaço

Com um modelo de escritório open space, o novo ambiente acomoda 27 estações de trabalho para colaboradores das áreas comercial, abastecimento, operações e serviços financeiros. Além disso, o local conta com salas de reunião, boxes de atendimento, salas de treinamento e um auditório com capacidade para 100 pessoas.

A decoração valoriza a cultura regional, utilizando elementos naturais como palha, madeira e sisal, o que reflete o compromisso do GBarbosa em manter uma conexão genuína com a comunidade local.

O presidente da Cencosud Brasil, Sebastián Los, destacou a importância de Sergipe para a operação do grupo. Ele reforçou que o escritório comercial reafirma o compromisso do grupo em fomentar a geração de novos negócios e parcerias locais, movimentar a economia e fortalecer a atuação da empresa ao beneficiar clientes, fornecedores, colaboradores e comunidades.

“O escritório é super importante para nossa estratégia aqui no estado, e traz a identidade sergipana. Cada detalhe foi pensado, inclusive, com a participação de artistas locais. A companhia respeita e mantém as marcas locais. O que faz a diferença em um negócio não é só o ativo financeiro, é a marca, a história e as pessoas. Para ter essa ligação, especialmente em uma reforma, e para construir essa conexão com uma marca de quase 70 anos – que completaremos no próximo ano – isso só pode ser feito por pessoas que entendem da região. Nenhuma marca de Sergipe tem 69 anos de história, nenhuma marca tem uma conexão com o consumidor como o GBarbosa”, afirmou.

Já o diretor-geral das bandeiras GBarbosa/Perini, Marcos Rogério Femia, complementou ressaltando o diferencial das empresas. “A regionalidade é um fator de sucesso para o GBarbosa, empresa de origem sergipana, com atuação reconhecida pela sociedade. Esse fator é o que diferencia e potencializa a empresa enquanto marca e gera uma conexão com os clientes”, destacou.

Ambiente de negócios

O presidente da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade, disse que o governo de Sergipe está conectado e sintonizado com as demandas do mercado, criando um ambiente de negócios extremamente favorável para atrair novos investimentos.

“Hoje, é um dia histórico para Sergipe, porque o setor de compras do GBarbosa retorna ao nosso estado. Isso simboliza um marco importante, não apenas pela geração de empregos – aqui mesmo são mais 28 vagas de trabalho – mas o verdadeiro ganho vai além disso. Amanhã, teremos 50 fornecedores locais aqui, que estarão fornecendo ao GBarbosa. Isso demonstra a força da nossa sergipanidade e a relevância desse dia para a economia sergipana. Parabéns a Sergipe, ao governo do Estado e à Secretaria da Fazenda (Sefaz) pela sensibilidade de adequar a legislação e possibilitar o retorno do setor de compras do GBarbosa ao nosso estado”, pontuou.

A participação da gestão contribuiu para a volta do escritório comercial do GBarbosa, conforme explicou a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Andreozzi. “Nós sempre trabalhamos com alguns tratamentos diferenciados para situações específicas, o que possibilitou a vinda do escritório de compras da Cencosud para Sergipe. Isso será muito importante para a movimentação da nossa economia local. Acreditamos muito no empreendedorismo e nas empresas como transformadoras da sociedade, então estamos muito felizes com esse momento. E acreditamos que isso é apenas o começo, é só a ponta do iceberg. Vamos ver muitas coisas boas surgindo a partir daqui”, expôs.

Cencosud

Esta é a segunda unidade administrativa da Cencosud em Sergipe. Além do novo escritório, o grupo possui uma unidade em Nossa Senhora do Socorro, que reúne mais de 400 profissionais das áreas corporativas e também opera o Centro de Distribuição GBarbosa. No total, o grupo emprega diretamente mais de 3.000 colaboradores no estado, distribuídos entre supermercados, farmácias, eletroshows, centros de distribuição e o Instituto Cencosud Sustentabilidade.

Foto: André Moreira