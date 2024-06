Grupo de Márcio Macedo conversa com Edvaldo sobre candidatura a prefeito de Aracaju e pode vir surpresa

Por Diógenes Brayner

Segundo um membro importante que avalia o momento político sobre a sucessão municipal em Aracaju, as conversas nos bastidores e entre lideranças, é que o grupo político liderado pelo ministro Márcio Macedo (PT) resiste em votar no candidato indicado pela Federação que reúne PT, PV e PCdoB, Candisse Carvalho, à Prefeitura de Aracaju.

A mesma fonte acrescentou que os outros dois partidos da Federação, PV e PCdoB, também preferem outro candidato e podem acompanhar o grupo liderado por Márcio Macedo, o Construindo um Novo Brasil (CNB), em outro entendimento, inclusive na escolha do candidato indicado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), Luis Roberto.

Os dois partidos acham que o candidato Luís Roberto, por se vincular com Edvaldo Nogueira, “tem melhor posição no que se refere ao projeto do presidente Lula para o País”.

Um político, que também avalia essa possibilidade, diz que Márcio Macedo não pode se colocar contra uma indicação do PT dentro da Federação, a não ser que haja a retirada do nome lançado e se chegue a um outro que feche o apoio de toda federação.

Sexta-feira pela manhã, o ministro Márcio Macedo e o prefeito Edvaldo Nogueira tiveram uma conversa demorada sobre a questão política e a informação é que não tocaram no assunto, mas que não vazou uma única palavra do diálogo.