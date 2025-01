Grupo de Marcos Santana impõe derrota à oposição na Câmara Municipal

A Câmara de Vereadores de São Cristóvão, localizada na Grande Aracaju, realizou no início da noite de quarta-feira (1º) a eleição para a Mesa Diretora que estará à frente dos trabalhos legislativos no biênio 2025/2026. A eleição ocorreu logo após a cerimônia de posse dos 17 parlamentares eleitos.

Duas chapas concorreram ao pleito. A chapa União, representando a situação, saiu vitoriosa com 11 votos e elegeu o vereador Thiago Corrêa (União Brasil) como presidente. Os demais membros eleitos foram Robson da RR (União Brasil) como vice-presidente, Marcão da Pastoral (Mobiliza) como primeiro secretário e Rauller do Timbó (Podemos) como segundo secretário.

Já a chapa Esperança, composta por vereadores da oposição, obteve os seis votos de seus membros. Ela tinha como candidatos Lizandro Eustáquio (PSB) para presidente, Cabo Vitor (MDB) para vice-presidente, Glissan Aragão (PSD) como primeiro secretário e Fábio Santana (PP) como segundo secretário.

Trajetória Política de Thiago Corrêa

Thiago Corrêa, de 41 anos, é natural de São Cristóvão e conquistou o segundo mandato consecutivo nas eleições de 2024 com 1.118 votos. Antes de ingressar no Legislativo, Thiago Corrêa desempenhou papel importante na administração pública. Durante a primeira gestão do então prefeito Marcos Santana (2017/2020), ele ocupou o cargo de secretário de Meio Ambiente e Pesca do município. Em 2020, afastou-se do cargo para disputar sua primeira eleição como vereador, sendo eleito pelo MDB. Em 2024, já filiado ao União Brasil, Corrêa conquistou a reeleição.

Ao tomar posse como presidente da Câmara, Corrêa destacou a importância da união entre os vereadores para fortalecer o trabalho conjunto com o Executivo. “Estamos prontos para ajudar a administração a continuar reconstruindo a cidade. Para que isso aconteça, temos que nos unir em torno desse projeto que recebeu o reconhecimento da população nas eleições de 6 de outubro de 2024”, afirmou o parlamentar.

Thiago Corrêa tem se destacado como figura política de destaque em São Cristóvão. Durante sua trajetória, contou com o apoio de lideranças locais e estaduais, como o ex-prefeito Marcos Santana, o deputado estadual Paulo Júnior e o prefeito eleito Júlio de Marcos Santana. Sua experiência como secretário municipal e sua reeleição como vereador reforçam seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e com as demandas da população.

A eleição de Thiago Corrêa para a presidência da Câmara representa um novo capítulo na política de São Cristóvão, com a expectativa de um mandato marcado pela continuidade de projetos e pelo diálogo entre Legislativo e Executivo.

Funções da Mesa Diretora

A Mesa Diretora tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara Municipal. O mandato dos integrantes é de dois anos, período em que devem organizar e supervisionar o funcionamento interno da Casa, além de encaminhar os projetos que impactam diretamente o município.

Da Assessoria de Imprensa