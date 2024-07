Grupo de Trabalho liderado pela PGE finaliza projeto de nova regulamentação do Regime Disciplinar em SE

Membros do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela nova regulamentação do Regime Disciplinar dos Servidores Públicos Civis do Estado voltaram a se reunir, nessa quinta-feira, 4, para um último encontro antes da finalização do projeto, que tem por objetivo revisar as normas que tratam dos deveres, responsabilidades, proibições e as diretrizes procedimentais relacionadas ao Processo Administrativo Disciplinar. O GT é composto por representantes da Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE), da Superintendência Legislativa (Superlegis) e das secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz).

As reuniões do grupo têm ocorrido de forma periódica e, durante os encontros, é analisado e aprimorado o regramento disciplinar que norteia a atuação dos servidores no cumprimento das suas atribuições funcionais. Por meio desta iniciativa, o Governo do Estado busca ampliar a integridade e a confiança no serviço público, a partir da definição de bons padrões de conduta ética e profissional, bem como a definição de regras que levem a um desempenho mais adequado e eficiente por parte dos colaboradores que atuam nos órgãos e repartições ligados ao Executivo estadual.

Além disso, outros dois pontos que também abrangem os trabalhos desenvolvidos pelo GT incluem facilitar a implementação de ações internas que ajudem a prevenir falhas funcionais, integrando medidas educativas, assim como garantir que os servidores públicos tenham os princípios constitucionais assegurados durante o processo administrativo disciplinar, como o direito ao devido processo legal e a presunção de inocência.

“Concluída essa reunião, o projeto passará pela formatação final, para então ser apresentado pelo Grupo de Trabalho à secretária de Estado da Administração, ao procurado-geral do Estado e à Secretaria de Estado do Governo, para adoção das providências necessárias, antes do envio à casa legislativa”, acrescentou a procuradora do Estado e integrante do GT, Rita de Cássia Matheus.

ASN – Foto: Ascom PGE-SE