Grupo de trabalho na Câmara vai atuar na gestão sustentável

Uma gestão mais eficiente e sustentável é uma das grandes preocupações da presidência da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), que tem procurado buscar meios de diminuir o impacto ambiental. Nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho para elaboração de um plano de gestão sustentável.

Coordenado pela Superintendência de Assuntos Institucionais da Casa, o grupo fez a sua terceira reunião nesta quarta-feira, 21. A primeira reunião aconteceu no dia 31/05.

Um dos primeiros atos discutidos, nesse primeiro encontro, foi a possibilidade de reduzir o uso do papel no Legislativo Municipal. “Para mim, essa é a parte que mais me dá orgulho, pois tenho mudado a minha visão e sei da importância de diminuir o impacto ambiental e tenho me policiado e usado muito os documentos digitais, evitando o papel”, relatou o superintendente Ygor Santana.

E essa redução também é uma preocupação do setor de Comunicação da Casa. “Nós temos feito a nossa parte e desenvolvemos ações para diminuir o uso do papel. Uma dessas ações, por exemplo, é utilizar a tecnologia para evitar a impressão e o uso do papel nas agendas diárias e nos roteiros que os repórteres fazem para a gravação das matérias para a TV Câmara”, relatou o diretor de Comunicação, Max Augusto.

E as ações realizadas no Legislativo Municipal também vão servir como instrumento de transformação na vida dos funcionários. “A gente construir algo só para que as pessoas vejam que a gente está fazendo não tem utilidade. O que queremos é que elas se contagiem um pouco sobre a importância disso para as suas vidas e para a sociedade. Queremos garantir um ambiente agradável para todos nós”, afirmou Verena Dalton, membro da Comissão de Sustentabilidade da Câmara.

Outro integrante da comissão é Werden Tavares. Para ele, a ideia do grupo é ajudar a desenvolver atitudes mais sustentáveis. “A sustentabilidade pode ser tanto econômica, social e ambiental. No primeiro momento, a gente elencou elementos para reduzir o impacto ambiental como a redução do uso de copos descartáveis e o consumo mais consciente da energia e do papel, que são ações que vamos colocando ao longo do ano e vamos avaliando as suas funcionalidades”, ressaltou.

