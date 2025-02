GRUPO DE VEREADORES RECEBE VISITA DO VEREADOR DE SALVADOR, CEZAR LEITE, PARA DISCUTIR A CRISTOFOBIA

Nesta quarta-feira (26/02), o presidente da Câmara de vereadores, Ricardo Vasconcelos, e os vereadores Lúcio Flávio, Pastor Diego e Maurício Maravilha recepcionaram o vereador Cezar Leite, da Câmara de vereadores de Salvador. O convite partiu do vereador Lúcio Flávio para discutir o projeto de lei, de autoria de Cezar Leite, contra a “cristofobia”.

O presidente da Casa, vereador Ricardo Vasconcelos, comentou sobre a visita do vereador. “Ele veio nos apresentar o projeto voltado à cristofobia, achei o projeto muito interessante e é importante que mantenhamos o respeito ao nosso senhor Jesus Cristo. Entendemos que todo projeto que venha com bons princípios deve ter o nosso apoio, inclusive, para que outras câmaras adotem essa causa”.

O Vereador Lúcio Flávio, que realizou o convite ao vereador, pontuou que “vivemos um tempo de ânimos exaltados. Por conta disso, precisamos de projetos que não contenham incitações de ódio, especialmente ligados à fé cristã. Esse é um projeto que trata da cristofobia, que é uma intolerância religiosa específica ligada à população cristã, maioria em nosso país. Esse é um projeto da nossa cidade vizinha, em Salvador, e é importante termos esse intercâmbio”.

O vereador Pastor Diego comentou que “ hoje foi um dia importante para recebermos nosso colega Cezar e discutirmos um projeto que tem rodado o Brasil contra a cristofobia. Como pastor evangélico, já me senti ofendido várias vezes. Esse projeto permite abrir canais de denúncia e terá nosso total apoio. Queremos apresentar essa propositura também na cidade de Aracaju.”

O vereador Maurício Maravilha também recepcionou o vereador Cezar e disse que “a nossa reunião foi positiva, pois é uma pauta importante para os vereadores Pastor Diego e Lúcio Flávio. Espero poder me somar a essa causa, precisamos coibir ações de pessoas que cometem a cristofobia. Isso é relevante para a sociedade, pois é necessário preservar a imagem do cristianismo”.

O Vereador Cezar Leite, da Câmara municipal de Salvador e autor do projeto, destacou que “vemos ataques frequentes aos cristãos. Ficamos indignados com alguns absurdos. A partir de agora, com a lei, conseguiremos ter canais de comunicação, de denúncias, multas e artistas que, por exemplo, vestem homens de freiras, não poderão ser contratados pelo poder público. Por esse motivo, resolvi fazer essa visita a Aracaju, para estreitarmos essa relação”.

Sobre o projeto de lei

O projeto de lei propõe a implementação de campanhas educativas e ações de conscientização sobre a importância do respeito às diferenças religiosas. Além disso, prevê a criação de canais de denúncia para casos de discriminação contra cristãos e a aplicação de penalidades administrativas para atos comprovados de cristofobia. A proposta segue em tramitação nas comissões da Câmara Municipal de Salvador até ser submetida à votação em plenário.

Por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro