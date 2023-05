Gustinho Ribeiro assume presidência da CPI das Americanas

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) assumiu, na tarde desta quarta-feira, 17, na Câmara dos Deputados, a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a inconsistência contábil registrada na Lojas Americanas. A primeira vice-presidência será do deputado Junior Mano (PL-CE) e a relatoria ficará a cargo do deputado Carlos Chiodini (MDB-SC), designado por Gustinho durante a instalação do colegiado. Ao todo, a comissão investigativa será composta por 27 membros titulares e 27 suplentes.

Durante a instalação dos trabalhos, o parlamentar sergipano destacou que o trabalho será árduo, mas tratado com muita responsabilidade. “Logicamente,teremos o compromisso de punir aqueles que possivelmente fraudaram ou tentaram fraudar o mercado financeiro. Mas, também temos que ter a consciência de não desestabilizar a economia do nosso país, principalmente no momento em que vivemos. Não podemos admitir qualquer tipo de fraude que possa arranhar a imagem do nosso país”, disse

Em janeiro deste ano, a Americanas entrou em recuperação judicial após declarar inconsistências fiscais de R$ 20 bilhões e uma dívida de R$ 43 bilhões e a CPI, protocolada pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA) tem o objetivo de apurar tais inconsistências, Para isso, devem ser ouvidos administradores e contadores da empresa, além de autoridades públicas, a fim de esclarecerem as condições em que essa inconsistência fiscal foi possibilitada, e as eventuais responsabilidades.

Foto: Nefy dias