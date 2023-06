Gustinho Ribeiro destaca combate à fome e fortalecimento do pequeno empreendedor com o Programa Prato do Povo

Em discurso na Câmara dos Deputados, na noite de terça-feira, 13, durante a sessão deliberativa, o deputado federal Gustinho Ribeiro destacou o programa do governo estadual de Sergipe “Prato do Povo”, lançado pelo governador Fábio Mitidieri na segunda-feira, dia 12, que terá coordenação da primeira-dama, Érica Mitidieri. Gustinho destinou R$ 5 milhões em recursos de emendas parlamentares para o custeio do programa.

O programa irá distribuir 75 mil refeições mensais a famílias em situação de extrema pobreza em 18 municípios sergipanos. “O combate à fome tem sido prioridade do governo do estado e do nosso mandato. Nesta primeira etapa foram contemplados os municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)”.

Para Gustinho, este programa é inovador: “não é um programa apenas de restaurantes populares, pois irá incentivar o empreendedorismo local e cadastrar pequenos restaurantes para comprar as refeições nestes estabelecimentos. Além de matar a fome de milhares de famílias que sofrem com a insegurança alimentar, irá fortalecer a agricultura familiar, pois 20% dos alimentos deverão ser adquiridos dos produtores familiares locais e o comércio municipal”, frisou.

A solicitação dos recursos foi feita pela primeira-dama Érica Mitidieri ao parlamentar em fevereiro deste ano, em Brasília, e foi prontamente atendida por ele.

Recursos

O Programa Prato do Povo será implementado por meio de Lei Estadual e prevê um investimento total de R$ 19 milhões. Além dos R$ 5 milhões destinados via emendas de Gustinho, o programa conta também com emendas parlamentares do ex-deputado federal e hoje governador, Fábio Mitidieri, da senadora Maria do Carmo e do senador Alessandro Vieira.

Municípios

Confira a relação dos municípios com até 10.000 habitantes, de acordo com percentual de habitantes inseridos no Cadúnico em situação de pobreza e extrema pobreza, que atendem os critérios.

Cumbe – 45,76%

Gracho Cardoso – 43,99%

Canhoba – 39,45%

Pedrinhas – 37,24%

Santana Do São Francisco – 30,90% Muribeca – 30,81%

Ilha Das Flores – 28,13%

Feira Nova – 27,70%

Pedra Mole – 27,68%

Arauá – 27,55%

Macambira – 27,26%

São Miguel Do Aleixo – 26,92% General Maynard – 25,99% Pinhão – 25,86%

Telha – 25,56%

Siriri – 25,24%

São Francisco – 25,05%

Santa Rosa De Lima – 24,46%

