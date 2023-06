Gustinho Ribeiro é vítima de Fake News por oposição política

Oposição se utiliza de incidente durante show para prejudicar parlamentar, mas apuração dos fatos desmente Fake News

Nesta segunda-feira, 26, o deputado federal Gustinho Ribeiro foi alvo de Fake News após um incidente ocorrido durante o Festival da Mandioca, realizado na cidade de Lagarto, em Sergipe. A oposição utilizou esse episódio para tentar prejudicar a imagem do parlamentar, mas a apuração dos fatos revelou a verdade dos acontecimentos e destacou a importância de evitar a disseminação de notícias falsas.

No último dia 24, a cantora Ana Castela se apresentou no festival e, antes mesmo de sua chegada, houve uma aglomeração de pessoas, incluindo pais, crianças e membros da imprensa, próximo ao local onde a artista desembarcaria. Segundo a nota divulgada pela produção de Ana Castela e a Prefeitura de Lagarto, a cantora atendeu um número de pessoas acima do combinado, superando em cinco vezes o acordado. No entanto, devido ao compromisso com o horário do show, ela não pôde receber a todos.

À medida que a cantora se dirigia ao palco, precisou ser escoltada por policiais civis e militares para conter a aglomeração. Apesar desse contratempo, Ana Castela realizou seu show com sucesso, sendo ovacionada pelo público de mais de 60 mil pessoas, superando as expectativas.

A produção da artista e a Prefeitura de Lagarto repudiaram veementemente as Fake News relacionadas ao incidente, esclarecendo que não houve qualquer confusão ou agressões envolvendo políticos locais e a equipe da artista. Essas informações foram confirmadas pela apuração dos fatos. A oposição política do deputado Gustinho Ribeiro utilizou-se dessa situação para criar e disseminar Fake News, buscando manchar a imagem do parlamentar. O deputado, por sua vez, lamentou a propagação dessas notícias falsas, destacando que Fake News são prejudiciais e têm o poder de destruir vidas.

Em sua declaração, o deputado Gustinho Ribeiro ressaltou a importância de checar a veracidade dos fatos antes de compartilhá-los, bem como a necessidade de transparência e respeito a todos, independentemente do cargo ocupado. Ele considerou lamentável que as Fake News tenham sido criadas e utilizadas pela oposição com o objetivo de desacreditar a festa e sua participação nela.

Esse episódio reforça a relevância da apuração dos fatos e da responsabilidade da imprensa em verificar a veracidade das informações antes de publicá-las. A disseminação de Fake News prejudica não apenas a imagem de indivíduos, como o deputado Gustinho Ribeiro, mas também compromete a confiança da sociedade na mídia e no processo democrático como um todo. A verificação dos fatos e a apuração cuidadosa antes da publicação são fundamentais para evitar a propagação de notícias falsas e preservar a integridade dos envolvidos.

A disseminação irresponsável de Fake News tem se tornado uma preocupação global, uma vez que essas informações distorcidas podem causar danos irreparáveis à reputação das pessoas, criar divisões sociais e até mesmo interferir em processos eleitorais. É essencial que todos os atores envolvidos, sejam políticos, imprensa ou cidadãos comuns, estejam cientes do impacto negativo dessas notícias falsas e ajam com responsabilidade ao compartilhar informações.

Nesse contexto, o caso do deputado federal Gustinho Ribeiro no Festival da Mandioca ressalta a necessidade de um jornalismo comprometido com a apuração dos fatos e a busca pela verdade. Além disso, é importante ressaltar que a utilização de Fake News com fins políticos é uma estratégia questionável e antiética. A oposição ao deputado Gustinho Ribeiro, ao se valer dessas informações distorcidas, demonstra uma postura que vai além do embate político saudável, comprometendo a integridade e a credibilidade do processo democrático. É essencial que a sociedade rejeite essa prática e valorize a transparência e a busca pela verdade como pilares fundamentais da democracia.

AssCom/Gustinho Ribeiro