Gustinho Ribeiro impulsiona municípios sergipanos com R$ 4,7 milhões em novos investimentos

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) segue ampliando sua atuação em favor dos municípios sergipanos. Desta vez, o parlamentar assegurou R$ 4.750.000,00 em recursos federais, já liberados e disponíveis nas contas das prefeituras beneficiadas. Os valores serão aplicados em ações que visam melhorar a infraestrutura e os serviços públicos em diferentes regiões do estado.

De acordo com informações oficiais, os repasses contemplam Pedrinhas (R$ 1.300.000,00), Porto da Folha (R$ 700.000,00), Umbaúba (R$ 2.500.000,00) e Aracaju (R$ 250.000,00). As transferências foram feitas na modalidade Transferência Especial, que garante mais autonomia às gestões municipais para definir onde aplicar os recursos.

“Trabalhamos incansavelmente para garantir que os municípios sergipanos tenham acesso a investimentos que realmente façam a diferença. Esses recursos já estão nas contas das prefeituras e vão se transformar em melhorias concretas para o povo”, afirmou Gustinho Ribeiro.

As transferências seguem as normas da Lei nº 14.026/2020, que autoriza repasses diretos da União para os municípios sem necessidade de convênios, reduzindo a burocracia e acelerando o uso dos recursos.

Mais detalhes sobre o mecanismo de repasse podem ser consultados no portal oficial do Tesouro Nacional, responsável pela execução e transparência das operações financeiras federais.

Esses investimentos representam um reforço importante para o equilíbrio fiscal das cidades sergipanas, especialmente em um momento de desafios econômicos. Em Umbaúba, por exemplo, o aporte de R$ 2,5 milhões deve impulsionar obras de infraestrutura e programas de desenvolvimento urbano. Já em Pedrinhas e Porto da Folha, a expectativa é que os valores sejam direcionados para áreas como saúde e pavimentação.

Gustinho Ribeiro tem se destacado como um dos parlamentares mais atuantes de Sergipe, com forte presença em Brasília e foco em garantir recursos para todos os municípios, independentemente do porte ou filiação política das prefeituras. O deputado reforçou que continuará trabalhando para levar mais investimentos e oportunidades para o estado.

“O trabalho não para. Seguiremos firmes em busca de mais conquistas que transformem a vida dos sergipanos”, concluiu o parlamentar.

Com esse novo pacote de investimentos, Sergipe reforça sua capacidade de crescimento sustentável e demonstra o impacto positivo da boa articulação política em Brasília.

