Gustinho Ribeiro leva água e esperança ao povo do Sertão com adutora histórica em Gararu

Gustinho Ribeiro lidera entrega da Adutora do Alto Sertão, levando água potável e dignidade a milhares de famílias em Gararu, no Sertão sergipano.

A água que por décadas faltou agora corre nas torneiras de Gararu, no Alto Sertão de Sergipe. O deputado federal Gustinho Ribeiro, em parceria com o governador Fábio Mitidieri, entregou oficialmente a Adutora do Alto Sertão, uma das maiores obras de abastecimento hídrico já realizadas na região.

Com investimento superior a R$ 14,3 milhões, o projeto beneficia 3.400 pessoas e encerra um longo período de sofrimento causado pela escassez de água. “Essa obra é um divisor de águas na história do nosso Sertão. É a vitória do povo, é a prova de que a política pode transformar vidas”, declarou Gustinho.

A obra, executada pelo DNOCS e Governo de Sergipe, integra o plano de expansão da infraestrutura hídrica e econômica da região, somando-se à Rodovia João Dionízio de Matos (SE-175), que recebeu mais R$ 13,4 milhões em investimentos estaduais.

As ações reforçam o compromisso de Gustinho Ribeiro com o desenvolvimento humano e sustentável do interior sergipano.

Texto e foto assessoria