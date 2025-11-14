Gustinho Ribeiro se torna um dos principais nomes para câmara dos deputados em 2026

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) consolida-se como um dos principais nomes na corrida pela Câmara Federal em 2026. Sua posição é sustentada por três pilares estratégicos: o comando de um partido robusto, o apoio de quase 20% dos prefeitos do estado e o cenário favorável em sua cidade natal, Lagarto, marcado pelo que aliados descrevem como o “desastre administrativo” da atual gestão.

À frente do Republicanos em Sergipe, Gustinho demonstrou sua força ao manter o controle da legenda, apesar da cobiça de outras grandes lideranças. O prestígio junto à direção nacional lhe garantiu a autonomia para montar uma chapa competitiva para a Câmara Estadual e Federal, que já conta com nomes como o ex-deputado Heleno Silva, o delegado André David, e a ex-prefeita Hilda.

O capital político do parlamentar se expande com o apoio de uma base sólida de prefeitos em todo o estado. Em Lagarto, esse fortalecimento é amplificado ainda mais por conta da sua relação com o município e a crescente rejeição ao prefeito Sérgio e seu Irmão Fábio Reis. Neste cenário, a ex-prefeita Hilda, aliada de Gustinho e com alta aprovação popular, mantém sua popularidade ganhando força na região e projetando-se como uma grande puxadora de votos no centro sul.

Texto e foto assessoria