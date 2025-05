HELENO SILVA JÁ DECIDIU: SEU CANDIDATO AO SENADO FEDERAL em 2026 SERÁ ANDRÉ MOURA, DO UNIÃO BRASIL

O ex-deputado federal e presidente de honra do Republicanos, Heleno Silva, anunciou seu apoio à pré-candidatura de André Moura ao Senado Federal nas eleições de 2026. A declaração foi feita nesta sexta-feira (2), durante entrevistas concedidas às rádios Rio FM, de Porto da Folha, e Xingó FM, de Canindé de São Francisco, ambas no sertão sergipano, seu reduto eleitoral.

Segundo Heleno, um dos seus dois votos para o Senado já está definido: ex-depuado federal André Moura (União )brasil). Segundo Heleno, “André é um político que trabalha pelo povo e entrega resultados. Essa política de ódio e extremismo, eu estou fora. Precisamos de representantes que produzam de verdade”, afirmou.

Ele ressaltou o papel de André na viabilização de projetos importantes em todo o estado. “As grandes obras em Aracaju contaram com sua articulação. No interior, sua marca está presente em muitas prefeituras. Quando liderou o governo Michel Temer no Congresso, enfrentou desgastes, mas trouxe conquistas importantes. O que precisamos são líderes com força e trânsito em Brasília, e André tem isso.”

Heleno é do Republicanos e pré-candidato a deputado federal, concluiu com confiança na escolha: “Não tenho dúvidas de que o povo sergipano vai elegê-lo senador.”