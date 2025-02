Hemose convoca doadores para reposição sangues AB e B negativo

O serviço de Captação de Doadores do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), vinculado à Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), está mobilizando a população para reforçar o estoque dos tipos sanguíneos AB e B negativo. O estoque de sangue para os demais grupos sanguíneos está dentro dos níveis normais, porém, é necessário intensificar a campanha para aumentar a doação de sangue desses grupos.

“Estamos lançando um apelo especial para os doadores especificamente desses tipos sanguíneos que são raros e, por isso, são essenciais para garantir que pacientes em estado crítico recebam o atendimento adequado”, destaca a superintendente do Hemose, Fernanda Kelly, ao ressaltar a importância da contribuição e fazer um convite especial aos doadores. “Se a pessoa pertence a um dos grupos sanguíneos raros, sua generosidade pode ser fundamental para a recuperação de alguém”, reforça.

No Brasil, os grupos mais comuns são o O e o A, que abrangem 87% da população. O grupo B responde por 10%, e o AB por apenas 3%. O sangue captado, coletado e processado no Hemocentro de Sergipe é utilizado para o atendimento de urgências e emergências, combater hemorragias, além de atender pacientes com anemias hereditárias e em tratamentos oncológicos, que precisam de transfusões sanguíneas frequentes, em toda a rede estadual de saúde.

Requisitos para doação

Para doar sangue, é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos. No dia da doação, o voluntário deve comparecer ao Hemose bem alimentado e portando um documento oficial com foto. Mais informações e agendamentos nos telefones (79) 3225-8019 ou (79) 3225-8039.

Ponto de coleta externa

Até o dia 25 de fevereiro, o Hemose está com um ponto de coleta externa no Shopping Jardins. O ponto está localizado na portaria G, em frente ao Gbarbosa, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Foto: Ascom SES