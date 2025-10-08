HILDA RIBEIRO DEMONSTRA CONFIANÇA E SE PREPARA PARA DISPUTAR MANDATO DE DEPUTADA ESTADUAL EM SERGIPE

A ex-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, sinaliza que pode disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe em 2026. Ela destaca experiência administrativa, trabalho social e diálogo com a população.

A ex-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Republicanos), reafirmou sua disposição em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nas eleições de 2026. Em recente entrevista, Hilda demonstrou segurança ao falar sobre o futuro político, destacando que está pronta para representar o povo sergipano com humildade, amor e dedicação.

“Tenho certeza de que, se Deus me colocar no caminho para ser deputada, vou agarrar essa oportunidade com muito amor e dedicação. Se eu for deputada, vou trabalhar muito, com muita humildade e respeito aos meus pares, para ser a melhor deputada estadual de Sergipe”, afirmou.

Segundo Hilda Ribeiro, a decisão sobre a candidatura tem ganhado força em conversas com lideranças políticas e com o povo. “Essa é uma conversa que vem ganhando corpo com as pessoas que encontro, principalmente em Lagarto, onde fui prefeita reeleita com grande aprovação. O diálogo também vem crescendo em outras regiões, a exemplo do Centro-Sul sergipano, onde as pessoas já me conhecem um pouco mais”, afirmou.

Diálogo e escuta como base política

Com experiência administrativa reconhecida, Hilda destacou que pretende continuar praticando a escuta ativa e o contato direto com a população. “Vamos conversar com as pessoas de cada canto do Estado, mostrar nossa história e entender o que elas estão querendo para o futuro de Sergipe. A experiência como prefeita me ensinou a importância de ouvir e transformar as demandas em ações concretas”, ressaltou.

Durante seus dois mandatos em Lagarto, a ex-prefeita implementou programas sociais e ampliou investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Ela acredita que esses aprendizados são fundamentais para quem pretende atuar no Legislativo estadual.

“Lagarto me deu uma experiência de administração que a academia não ensina. Foi uma gestão baseada no diálogo e na busca de soluções reais. Tenho certeza de que, se Deus me colocar no caminho para ser deputada, levarei essa vivência comigo para trabalhar por Sergipe inteiro”, completou.

Propostas e prioridades

Ao ser questionada sobre os temas que pretende priorizar, Hilda Ribeiro destacou que sua atuação será voltada para políticas públicas que fortaleçam a saúde, a educação e a geração de oportunidades. “Quero trabalhar pela valorização dos profissionais da saúde e da educação, além de ampliar ações que estimulem o emprego e a capacitação profissional. Cada região tem suas necessidades, e é ouvindo o povo que construiremos soluções duradouras”, destacou.

Hilda também reafirmou o compromisso com as causas das mulheres e das famílias do campo. “Essas bandeiras sempre estiveram presentes no meu trabalho. Como deputada, quero intensificar as políticas voltadas à mulher, à família e à população rural, que muitas vezes carece de atenção do poder público”, frisou.

Apoio político e futuro partidário

Hilda Ribeiro é esposa do deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) e mantém uma boa relação com diversas lideranças do partido em Sergipe e em Brasília. Ela garante que os projetos do casal se complementam e fortalecem as ações voltadas à população.

“Quando fui prefeita e Gustinho deputado federal, conseguimos muitas conquistas para Lagarto porque trabalhávamos em sintonia. Agora, será a mesma coisa: ele em Brasília e eu, se Deus quiser, na Alese. Um complementa o trabalho do outro”, afirmou.

A ex-prefeita também destacou a liderança de Gustinho no partido e o bom relacionamento com o presidente nacional do Republicanos, deputado Hugo Motta, reforçando que o grupo político está unido e preparado para o pleito de 2026.

Compromisso com o povo sergipano

Por fim, Hilda afirmou que sua pré-candidatura representa o desejo de continuar servindo à população de Sergipe. “O que me move é o amor pelo povo. Quero retribuir o carinho e a confiança com muito trabalho, fé e compromisso. Lagarto está no meu coração, mas meu olhar agora é por todo Sergipe”, finalizou.

