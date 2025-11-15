Homem  de 68 anos morre após colidir a bicicleta com caminhão em Itaporanga D’Ajuda

Um homem de 68 anos morreu na noite desta sexta-feira (14), na rodovia SE-265, no povoado Sapé, em Itaporanga D’Ajuda.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que ao chegar ao local, constatou que a colisão envolveu um caminhão semirreboque e uma bicicleta.

Segundo informações repassadas pela equipe do Tático 64, os veículos seguiam no sentido Povoado Moita Formosa ao Povoado Sapé.

O motorista do caminhão não foi encontrado no local quando a guarnição chegou e ainda não foi identificado.

Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o óbito do ciclista no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

O caminhão estava devidamente licenciados e foram encaminhados para a Delegacia de Itaporanga D’Ajuda.

Foto: BPRv