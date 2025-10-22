Homem é encontrado morto na Rua Antônio Sobral, no centro de Aracaju

A Polícia Civil informa que um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (22) na Rua Antônio Sobral, em Aracaju.

As primeiras informações apuradas pela polícia são de que o homem era conhecido na região por realizar serviços como eletricista de automóveis. Populares relataram ainda que ele vivia em situação de rua.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

O caso será investigado pelo DHPP, que dará continuidade às apurações para confirmar a identidade da vítima e esclarecer as circunstâncias do fato.