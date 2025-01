HOMEM É MORTO APÓS SER ATINGIDO POR GOLPES DE FACA EM PORTO DA FOLHA E ESPOSA É A PRINCIPAL SUSPEITA E

Um homem foi encontrado morto na noite da ultima sexta-feira (03) em sua casa no bairro 13, em Porto da Folha. As informações passadas pela policia são de que a vitima tinha sinais de agressão por arma branca.

A principal suspeita do crime é a esposa da vítima, que fugiu do local após o ocorrido.

Segundo informações da Polícia Militar, a filha do casal informou aos policiais que as brigas do casal eram constantes e que o pai sempre ameaçava a mãe dela de morte e que ele já havia sido preso por homicídio e estava em liberdade há cerca de 4 anos.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A polícia vai investiga o caso e busca por informações que possam ajudar na prisão da suspeita.

Com informações SSP-SE

Foto ilustração